بيان الأولمبية الليبية لمناسبة الذكرى 58 للتأسيس

أصدرت اللجنة الأولمبية الليبية بيانا لمناسبة الذكرى 58 لتأسيسها جاء فيه: «تحيي اللجنة الأولمبية الليبية اليوم الأحد الموافق 26 أبريل 2020 الذكرى الثامنة والخمسين لتأسيسها الذي كان العام 1962».

وأضاف «في الوقت الذي تحيي فيه اللجنة الأولمبية الليبية ذكرى تأسيسها تزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك، فإنها تؤكد مواصلة العطاء ومضاعفة الجهد لإرساء دعائم العمل الرياضي النزيه المنبثق من الميثاق الأولمبي، وتجدد اعتزازها البالغ وتقديرها العميق للآباء المؤسسين ولكافة الشخصيات الأولمبية المساهمة في إثراء الحركة الأولمبية ممن مهدوا الطريق وتفانوا لأجل السير قدما نحو رياضة أفضل».

وأكمل «تجدد اللجنة الأولمبية الليبية دعوتها لكافة المهتمين والمعنيين بالنشاط الرياضي بضرورة التمسك بمبادئ الميثاق الأولمبي وتحقيق الأهداف السامية للحركة الأولمبية».

وأوضح «نظرا لتعليق النشاط الرياضي بسبب جائحة كورونا التي تسببت في تجميد الأنشطة الرياضية محليا ودوليا، وحفاظا على سلامة الجميع فإنه يتعذر إقامة احتفالية تليق بهذه المناسبة، مع التأكيد على كافة الرياضيين بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي والمحافظة على صحتهم وسلامتهم بممارسة النشاط الرياضي المنزلي».

واختتم «بهذه المناسبة يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الليبية بأصدق التهاني والتبريكات لكافة العاملين باللجنة الأولمبية ورؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية واللجان الفنية والتأسيسية والاتحادات الفرعية ولكل الوسط الرياضي والشبابي، متمنين أن يكون المستقبل أفضل.. وكل عام والحركة الأولمبية الليبية بخير».