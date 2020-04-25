المغربيان التزاريني وإلهام البور بطلا بوكسينغ العرب لقتال الظل

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 25 أبريل 2020, 10:08 مساء

كشفت اللجنة المنظمة النتائج النهائية لبطولة قتال الظل للبوكسينغ العربي، التي أُقيمت عبر الإنترنت بمشاركة 594 فيديو من 15 بلدًا عربيًّا.

التميز كان للمغرب، ففي بطولة الرجال توج المغربي التزاريني رضوان وجاء ثانيًا محمد من الأردن وثالثًا حسن صبيح من فلسطين ورابعًا مصطفى الحداوي من المغرب وخامسًا محمد السعيدي من اليمن وسادسًا حسام البرهومي من تونس وسابعًا قيس الجمل من تونس وثامنًا محمد فريد من مصر وتاسعًا مهند جهاد عشا من الأردن وعاشرًا عمار مرعي من سورية.

أما بطولة السيدات فتوِّجت بها المغربية إلهام البور فدي وجاءت ثانيًا إيمان عريشة من الجزائر وثالثًا لندا يماني من الجزائر ورابعًا صباح عوني من المغرب وخامسًا أميمة بلورات من المغرب وسادسًا سهيلة صالح من تونس وسابعًا آية شهارة من الجزائر وثامنًا نورا أبو ناب من فلسطين وتاسعًا نيفين خير من سورية وعاشرًا زهراء أبوالإسعاد من الكويت.

يذكر أن الاتحاد العربي للبوكسينغ خصص جوائز لأصحاب التراتيب الأول والثاني والثالث والثالث مكرر.

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