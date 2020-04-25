قاعة رياضة حديثة ومجهزة لكرة الطاولة قريبا

رئيس الاتحاد الليبي لتنس الطاولة محمد أبوسيف الدعيكي (المركز الإعلامي)

يجري الاتحاد الليبي لكرة تنس الطاولة، برئاسة محمد أبوسيف الدعيكي، هذه الأيام اللمسات الأخيرة لافتتاح أول قاعة رياضية متخصصة في اللعبة الصغيرة كرة الطاولة، التي ينتظر أن يحتفل بافتتاحها وتدشينها عقب نهاية شهر رمضان المبارك.

القاعة الحديثة هي الأولى من نوعها تقع بالمدينة الرياضية ببنغازي، وتحتوي على إقامة مجهزة تخص رياضيي اللعبة والجهاز الفني ومكاتب ومقار مجهزة لاتحاد اللعبة والعديد من المرافق الأخرى، ومدرجات وصالة اللعب بمساحة 20 - 22، وتعتبر أكبر صالة على مستوى المغرب العربي.

القاعة تم فيها مراعاة الفراغات القانونية والارتفاع لصالة اللعب الدولية، وجاءت الموافقة على إنشاء هذه الصالة الرياضية الحديثة بموافقة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة الطاولة، وهي واحدة من أصل ثلاث قاعات حديثة ومجهزة كاملة المواصفات الدولية.

يعمل اتحاد اللعبة على إنشائها في كل من طرابلس والجنوب، ويعد محمد أبوسيف الدعيكي رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطاولة عضوا بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية من العام 2017، ونائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة الطاولة من العام 2013 إلى العام 2016، ولاعب ونجم بمنتخب ليبيا السابق، كما أنه رياضي من أبطال اللعبة الدوليين السابقين بنادي التحدي منذ الصغر ثم انتقل إلى اتحاد الشرطة الرياضي.

جانب من أعمال إنشاء القاعة الجديدة (المركز الإعلامي)

جانب من أعمال إنشاء القاعة الجديدة (المركز الإعلامي)

جانب من أعمال إنشاء القاعة الجديدة (المركز الإعلامي)

جانب من أعمال إنشاء القاعة الجديدة (المركز الإعلامي)