تعرف إلى نقاط الحلقة الرابعة لتعليم الشطرنج في قناة «بيدق سالك»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 25 أبريل 2020, 01:54 مساء

كشف مقدم قناة «بيدق سالك» لتعليم الشطرنج عبر الإنترنت، المدرب هاشم النعمي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، قائلا: «إن الحلقة الرابعة تناولت بالشرح المادة الثالثة لقانون الشطرنج (حركات القطع)، وإنه لا يسمح بنقل قطعة إلى مربع تحتله قطعة أخرى من نفس اللون، وإذا نقلت قطعة إلى مربع تحتله إحدى قطع الخصم فإن الأخيرة تؤسر وتستبعد من الرقعة كجزء من نقل النقلة».

وأضاف النعمي: «يُقال للقطعة إنها تهاجم قطعة الخصم إذا كانت قادرة على الأسر على ذلك المربع، وتعتبر القطعة مهاجمة لمربع ما، حتى لو كانت هذه القطعة لا تتحرك إلى ذلك المربع، لأنها بذلك تترك أو تضع الملك الذي من لونها تحت الهجوم، وبخصوص حركة القطع فإن قطعة الفيل يمكنها التحرك إلى أي مربع عبر القطر الذي يقف عليه، أما القطعة تتحرك في أي مربع عبر العمود أو الصف الذي تقف عليه، بينما الوزير يتحرك إلى أي مربع عبر العمود أو الصف أو القطر الذي يقف عليه».

وأكمل: «عند القيام بهذه النقلات ولا يسمح للفيل أو القلعة أو الوزير بالتحرك فوق أية قطعة تعترض طريقه، أما قطعة الحصان فإنها الوحيدة التي تقفز فوق القطع وتتحرك إلى أحد المربعات الأقرب، ولكن ليس على نفس العمود أو الصف أو القطر في المربع الذي يقف عليه، والبيدق في حركته الأولى يتحرك أماما إلى المربع الموجود أمامه مباشرة على نفس العمود، ويمكن للبيدق أن يتحرك خطوة للأمام أو مربعين على نفس العمود، أما الملك فإنه يتحرك بأي مربع مجاور له في الصف عمودي أو قطري».

وأشار النعمي إلى أن الحلقة الخامسة ستكون تكملة لشرح المادة الثالثة، وستتناول بالشرح النقلات غير الاعتيادية والنقلات الخارقة في الشطرنج.

يشار إلى أن قناة «بيدق سالك» لتعليم الشطرنج على «يوتيوب» تهدف لنشر اللعبة بطريقة علمية وثقافية مبسطة، أطلقها فريق بيدق سالك بقيادة الحكم والمدرب هاشم النعمي، والحلقات تتضمن التعريف بلعبة الشطرنج وحلقات كش ملك، وحلقات للنقلات غير العادية من التثبيت والترقية والأمل بالتجاوز، بالإضافة إلى حلقات لتعليم الشطرنج للأطفال بطريقة سهلة وميسرة، وأيضا حلقات على التكتيك والاستراتيجيات والنهائيات.

ويضم فريق العمل بهذه القناة المحاضر والمونتاج هاشم النعمي، والأمور القانونية عمر الفرجاني، والتدقيق اللغوي ميلاد الفيتوري، والتصميم محمد بن حميد.

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