هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني من أجل عيون «النجم»؟

البنزرتي في تدريبات سابقة مع المنتخب الليبي (المركز الإعلامي)

كشفت تقارير صحفية، خلال الأيام القلية الماضية، أن الهيئة المديرة لـ«النجم الساحلي» التونسي، تسعى لخوض مفاوضات رسمية مع المدير الفني للمنتخب الوطني الليبي فوزي البنزرتي. وذكر موقع «تونس الرقمية» على «فيسبوك» أن الهيئة تتفاوض مع البنزرتي، لقيادة الفريق الأول خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وتعويض رحيل المدرب قيس الزواغي. ويرتبط البنزرتي حالياً بعقد مع المنتخب الليبي، لكنه يخير العودة إلى أجواء البطولة الوطنية من بوابة فريق «جوهرة الساحل».

من جانبه، كشف فوزي البنزرتي، حقيقة الشائعات التي تربطه بتدريب فريق «النجم الساحلي» التونسي في الفترة المقبلة، وذلك خلفاً لمواطنه قيس الزواغي الذى تمت إقالته من تدريب الفريق في منتصف شهر مارس الماضي. وأكد البنزرتي في تصريحات صحفية تونسية بأنه حالياً يرتبط بعقد مع المنتخب الليبي وأنه سعيد بهذه المهمة. وجاء ذلك بعدما ذكرت بعض وسائل الإعلام التونسية أن «النجم» قام باتصالات عديدة من أجل الحصول على خدمات البنزرتي في شهر يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن البنزرتي درب «النجم الساحلي» ست مرات آخرها في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، وتمت إقالته عقب الخسارة في نهائي كأس تونس أمام غريمه التقليدي، نادي «الصفاقسي.

من جانبه، أكد المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم، رغبته في أكثر من ظهور إعلامي، في التجديد مع المنتخب الوطني، حيث من المقرر أن ينتهي عقده شهر أبريل الجاري، ولكن تسبب فيروس كورونا في إيقاف المفاوضات بين الاتحاد الليبي والبنزرتي لتجديد عقده عاماً آخر.

وقال البنزرتي، في تصريحات تلفزيونية لقناة «الوسط»، إن عمل أي مدرب مرتبط بالنتائج، موضحاً أنه يتمنى أن يحقق نتائج إيجابية مع المنتخب خلال الفترة المقبلة.

وقال المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم، فوزي البنزرتي، إنه يسعى لمعالجة بعض النواقص الفنية في المنتخب الوطني، خاصة التي ظهرت عقب مباراتي تونس وتنزانيا.

وأوضح البنزرتي، في تصريحات تلفزيونية لقناة «الوسط»، أن اتحاد الكرة الليبي لا يتدخل في التشكيلة، و«لا يتدخل أحد في عملي»، مؤكداً أنه لا يسمح بذلك إطلاقاً. وأكد أن غيابه عن الإعلام خلال الفترة الماضية مقصود، مضيفاً أنه يفكر في عقد مؤتمر صحفي كل شهر.

وفي تصريحات سابقة، قال البنزرتي، خلال برنامج «ميادين» عبر قناة «ليبيا روحها الوطن»: «ستكون هناك متابعة لجميع الرياضيين المحليين والمحترفين من خلال المتابعة الشخصية أو من خلال تجمعات في المنطقتين الشرقية والغربية للمنتخب». وأكمل: «سنعمل على حل مشكلة الدفاع أولاً في المنتخب الليبي، لأنه دون دفاع صلب من المستحيل أن تحقق نتائج ولا يمكن أن تقول إنني أملك فريقاً دون ترميم النواقص في المنتخب».

واختتم: «تاريخي التدريبي دائماً يحقق النجاح ولا أحب الفشل، ولهذا سأسعى لتكوين منتخب قوي في القارة الأفريقية، وهناك عديد اللاعبين الجيدين في المنتخب، الأمر يتطلب منا وضع برنامج والاختيار الأفضل سيكون بإشرافي هذه المرة».

مسيرته التدريبية مع منتخبي تونس وليبيا

كان أول ظهور للبنزرتي كمدرب لـ«نسور قرطاج» في نهائيات الـ«كان» التي استضافتها تونس العام 1994 وتولى المهمة موقتاً عقب إقالة يوسف الزواوي الذي قاد المنتخب التونسي في مباراة الافتتاح التي فقدها أمام منتخب مالي وخسرها بهدفين لصفر، وقاد البنزرتي منتخب بلاده للمرة الأولى أمام منتخب جمهورية الكونغو وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لهدف ليتسلم المهمة من بعده المدرب البولندي هنري كاسبارجاك، ثم عاد البنزرتي ليقود منتخب بلاده للمرة الثانية وبصورة موقته العام 2010 في نهائيات بطولة أفريقيا الـ«كان» (الغابون 2010) وقاد منتخب بلاده في ثلاث مباريات انتهت جميعها بالتعادل أمام كل من زامبيا بهدف لهدف وأمام الغابون دون أهداف وأمام الكاميرون بهدفين مقابل هدفين.

كانت المرة الثالثة والأخيرة التي يقود فيها البنزرتي منتخب بلاده في تصفيات الـ«كان» النسخة الماضية 2018، حيث تولى المهمة خلفاً لنبيل معلول، وقاد منتخب بلاده في ثلاث مباريات رسمية ضمن تصفيات الـ«كان» حيث فاز في جميعها أمام كل من سوازيلاند والنيجر ذهاباً وإياباً.

أما مسيرة المدرب فوزي البنزرتي مع المنتخب الليبي في تصفيات الـ«كان» فبدأت العام 2007 خاض خلالها سبع مباريات على مستوى تصفيات الـ«كان» فاز في أربع مباريات وخسر نتيجة مباراتين وتعادل في مباراة واحدة وسجل التعادل في أول ظهور له مع منتخب ليبيا في تصفيات الـ«كان» بهدف لهدف أمام منتخب الكونغو في كينشاسا، ثم خسارة أمام غانا بثلاثية وفاز على الغابون بهدف لصفر وفاز ذهاباً وإياباً على ليسوتو، ثم فاز بهدف على غانا بطرابلس وخسر أمام الغابون بهدف لصفر في ليبرفيل.

ويمتلك البنزرتي مسيرة حافلة مع الأندية التي قادها، إذ توج بـ9 بطولات دوري تونسي مع فرق «الترجي»، و«النجم الساحلي» و«الأفريقي»، كذلك توج بكأس تونس مع «النجم الساحلي»، بخلاف دوري أبطال أفريقيا مع «الترجي»، إضافة إلى بطولة السوبر الأفريقي مع «الوداد المغربي»، وكذلك بطولة الدوري المغربي معه، والكونفيدرالية مع «النجم الساحلي» التونسي.