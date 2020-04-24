علي البسكي الهداف التاريخي للكرة الليبية.. ونجم الأرقام القياسية

أسطورة الكرة الليبية وهدافها التاريخي، علي البسكي (أرشيف - بوابة الوسط)

يصادف يوم غدً الجمعة، الموافق 24 من شهر أبريل، مرور عام على رحيل ووفاة أسطورة الكرة الليبية وهدافها التاريخي، علي البسكي، الذي رحل عن دنيانا الفانية في صمت في مثل هذا اليوم من العام الماضي، بعد رحلة معاناة طويلة مع المرض، ووفاءً منا لهذا النجم والهداف الدولي الكبير نستعرض ونقدم سيرته ومسيرته الكروية الحافلة ووفاءً وتقديرا واعتزازا لما قدمه لكرة القدم الليبية.

ولد نجما وهدافا

علي البسكي، اسمه الحقيقي هو محمد علي الدبسكي، ولقبه المعلق الرياضي حسن الشغيوي، باسم علي البسكي الذي أصبح ملاصقا له طوال مسيرته الكروية حتى الاعتزال في منتصف السبعينات. حفر البسكي اسمه بأحرف من نور، في تاريخ الكرة الليبية كمهاجم بارع، يصل إلى المرمى من أقصر الطرق، وكان ظهوره في أي مباراة يعني إرباك حراس المرمى، والمدافعين.

بداية مبكرة

البداية، كغيره من نجوم جيله، كانت بأزقة وحواري مدينة طرابلس القديمة، قبل أن يبدأ مسيرته داخل المستطيل الأخضر في أروقة نادي «الترسانة»، وكان أحد فرق دوري الدرجة الثانية وقتها، بعدها انتقل إلى نادي «المشعل» الرياضي.

هدافا للدوري الليبي

طموح البسكي الذي لا حدود له، ومهاراته وموهبته، أهلاه للالتحاق بأندية طرابلس الكبرى: «الأهلي طرابلس»، و«الاتحاد»، و«المدينة»، حمل خلالها لقب هداف الدوري الليبي مرتين مع «المدينة» و«الاتحاد»، الذي ختم معه مشواره مطلع السبعينات.

عروض احترافية

ومع بزوغ نجمه تلقى عدة عروض للاحتراف من أندية كبيرة هي «الأهلي» و«الزمالك» المصريان، عقب تألقه في الدورة العربية بالقاهرة العام 1965 التي كان هدافا لها.

يقول البسكى: «كنت صغيرا أحب الكرة بشكل كبير، ولم أكن أتصور أني سأكون يوما ما لاعبا شهيرا»، بتلك الكلمات تحدث الأسطورة عن نفسه، فى أحد اللقاءات الصحفية مستعيدا ذكريات الزمن الكروي الجميل، قائلا: «أحمل ذكريات كثيرة في كل الأندية التي لعبت لها، وأحمل للجميع من الجماهير الرياضية في كل مكان الحب والتقدير والاحترام، فالرياضة ما هي إلا تنافس شريف ينتهي مع زمن المباراة، هدفها الأول محاولة إسعاد الجمهور الرياضي تلك هي كلمة السر التي صنعت أسطورة نجوم الستينات».

وأضاف: «حب الناس هو أجمل وأعظم هدية حصلت عليها من كرة القدم.. كنا نحاول إمتاع الجمهور ولو توافرت الإمكانات الحالية التي يتمتع بها لاعبو المنتخب الليبي للمنتخب في الستينات كنا حققنا كل البطولات وصنعنا الإعجاز، لأن الموهبة كانت متوافرة في كل مراكز اللعب وكان الحب يجمعنا من أجل اسم ليبيا».

هداف العرب

مثل البسكى ليبيا في الكثير من المباريات الدولية في مسيرة ختمها منتصف السبعينات لعب فيها مع الكثير من نجوم الكرة كانوا على قلب رجل واحد لرفع اسم ليبيا عاليا في المحافل الدولية، كان له باع كبير، إذ سجل رباعية كاملة في أول لقاء له في الدورة العربية الأولى بالمغرب العام 1961 في شباك منتخب السعودية، والتي انتهت بفوز المنتخب الليبي 1/5، وفي الدورة العربية الثانية بمصر العام 1965 انتزع لقب هداف الدورة بعدد 13 هدفا، وهو أعلى رقم في الأهداف المسجلة في تاريخ تلك البطولة، كما اُختير فى الدورة ضمن أفضل ثلاثة لاعبين رفقة السودانيين جاكسا وأمين زاكى وضمن تشكيلة منتخب الدورة. البسكي يعد أحد نجوم الأرقام القياسية مع أنديته والمنتخب، وحتى في المحافل الدولية، فكما كان صاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف بالدورة العربية، بالقاهرة، تحصل في دورة كأس العرب التي أُقيمت في العراق العام 1966، على لقب هداف الدورة برصيد 16 هدفا.

البسكي في الصحافة العربية

قالت عنه جريدة «الأخبار» المصرية، عقب تتويجه بلقب هداف الدورة العربية بالقاهرة، «ساعد هجوم المنتخب الليبي المهاجم الحريف علي البسكي -أفضل مهاجم في الدورة دون منازع- جمال في الأداء وحسن تمركز واستقبال مع براعة في التصرف والمراوغة»، كما أن ثقته كبيرة في مهارته لكنه يستغلها لصالح الفريق، كل خطوة يتحركها في الملعب بحساب وتوقيت دقيقين، أحرز هدفين من أجمل أهداف الدورة أحدهما في شباك المنتخب المصري والثاني من قديفة ارتدت من أسفل العارضة داخل مرمى المنتخب الفلسطيني، ولا ينافسه مهاجم آخر من المنتخبات العربية في هذا المركز.

الهداف التاريخي للمنتخب الليبي

البسكي هو الهداف التاريخي للمنتخب الليبي لكرة القدم، وصاحب الرقم القياسي لعدد الأهداف مع المنتخب الوطني، حيث بلغ إجمالي أهدافه الدولية 48 هدفا، ليتصدر قائمة هدافي منتخب ليبيا على مر التاريخ والأجيال، من بينها 24 هدفا في الدورات والبطولات العربية.

مسيرة البسكي بالأرقام

وهذه إحصائية للمباريات الدولية التي سجل فيها البسكي مع المنتخب أكثر من ثلاثة أهداف: سجل «سبعة» أهداف في مباراة ليبيا وعمان 1966 م، وسجل «خمسة» أهداف في مباراة ليبيا واليمن 1966 م، وسجل «أربعة» أهداف في مباراة ليبيا والسعودية 1961م، وسجل «أربعة» أهداف في مباراة ليبيا وعمان 1965م، وسجل «أربعة» أهداف في مباراة ليبيا ولحج «منتخب اليمن حاليا» 1965.

أسطورة الكرة الليبية وهدافها التاريخي، علي البسكي (أرشيف - بوابة الوسط)

أسطورة الكرة الليبية وهدافها التاريخي، علي البسكي (أرشيف - بوابة الوسط)