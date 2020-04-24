ليبيا تترقب قرار «الأولمبية الدولية» بتخفيض تكاليف «أولمبياد طوكيو»

ليبيا تترقب قرار «الأولمبية الدولية» بتخفيض تكاليف «أولمبياد طوكيو» (أرشيفية : الإنترنت)

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اتفاقها مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو على خفض تكاليف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، حيث ستضاف التكاليف المترتبة عن تأجيل الدورة لمدة عام واحد إلى التكلفة الإجمالية للأولمبياد، مع تشكيل لجنة مشتركة تكمن مسؤوليتها في خروج الدورة الصيفية إلى النور.

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، اتفاقها مع اللجنة المنظمة أولمبياد طوكيو، على تخفيض تكاليف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، مع تشكيل لجنة مشتركة مسؤولة عن تنظيم البطولة وخروجها بأفضل شكل. ومن المتوقع أن تزيد التكاليف المترتبة على تأجيل دورة الألعاب الأولمبية لمدة عام واحد، إلى التكلفة الإجمالية للأولمبياد، في ظل أزمة تفشي فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19).

وقالت اللجنة، في بيان لها إن اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي أولمبياد طوكيو سيشكلون لجنة توجيهية مشتركة لإقامة الأولمبياد في الموعد الجديد، برئاسة جون كواتس، رئيس اللجنة التنسيقية للجنة الأولمبية الدولية، ويوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد، حيث سيكون لكل جهة فريق عمل خاص بها. وأضافت أن الهدف هو تكرار الخطة القائمة بالفعل لاستضافة أولمبياد 2020، وسيكون التركيز الأساسي منصبا على إبقاء مواقع الاستضافة وجدول المنافسات كما هي.

ورفض جون كواتس، ومنظمو أولمبياد طوكيو، الكشف عن التكلفة الإضافية المترتبة على تأجيل الأولمبياد، وقال في مؤتمر عبر تقنية «فيديو كونفرانس»: «اللجنة الأولمبية الدولية ستُقيّم تكاليف التأجيل خلال الفترة المقبلة». يأتي ذلك بعدما أكد يوشيرو موري، رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد، أن اليابان ستغطي تكاليف التأجيل على قدر استطاعتها، حيث قال في المؤتمر: «بما أن التأجيل لم يكن متوقعا، نود أن تدرس اللجنة الأولمبية الدولية أيضا تغطية التكلفة».

وأوضحت الأولمبية الدولية أن خارطة طريق جديدة للأولمبياد سيتم الكشف عنها خلال شهر مايو المقبل، لافتة إلى أنها اتفقت مع اللجنة المنظمة للأولمبياد على إقرار معايير تتعلق بسبل مكافحة فيروس «كورونا» خلال الأولمبياد. وأشارت اللجنة إلى عدد من المعايير تتعلق بالآثار المحتملة لهذا الفيروس سيتم إدراجها على خطة استضافة دورة الألعاب في 2021، على أن يتم إخطار جميع اللجان الأولمبية الأهلية في جميع دول العالم بما في ذلك ليبيا بآخر المستجدات.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى أن المسؤولين والخبراء في اليابان قالوا إن تكاليف التأجيل قد تصل إلى مبلغ يتراوح بين ثلاثة إلى ستة مليارات دولار أميركي.