البطل الليبي «معتوق» يحصد الترتيب الثاني ببطولة «تايكوندو فلسطين»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 24 أبريل 2020, 02:47 مساء
البطل الليبي «معتوق» يحصد الترتيب الثاني ببطولة «تايكوندو فلسطين» (فيسبوك)

تحصل الرياضي الليبي حذيفة محسن معتوق على الترتيب الثاني والميدالية الفضية في بطولة فلسطين الدولية للتايكوندو، صنف «بومزي»، خلال المنافسات التي أقيمت عبر الإنترنت.
البطولة ينظمها الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو، وهي بطولة على الإنترنت، وتأتي ضمن الحظر الصحي بسبب وباء «كورونا» المستجد، حيث يقوم المشارك بتسجيل فيديو وفق شروط معينة، ويرسله عبر الإنترنت للجنة المنظمة للبطولة.

اللاعب الليبي حذيفة معتوق، لم تثنه ظروف الحظر الصحي عن مزاولة التدريبات بالمنزل، واتباع أساليب الوقاية الصحية والمشاركة في البطولة تحت إشراف المدربين أبوبكر العابد وسامي العجيلي، وبرعاية المدرب والخبير محمد محمود العبد، رئيس اللجنة الفنية للبومزي بالاتحاد العام الليبي للتايكوندو.

يذكر أن الهيئة العامة للشباب والرياضة الليبية برئاسة بشير القنطري أصدرت بيانا رسميا تعلن خلاله تعليق كل الأنشطة الرياضية في البلاد خوفا من تفشي وباء فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد-19).

وأعلنت الهيئة في بيانها إيقاف كل الأنشطة الرياضية والشبابية من تظاهرات ومهرجانات وتجمعات ومسابقات ومباريات تحت أي مسمى وبكل تنوعها وتبعاتها سواء كان ذلك وديا أو رسميا محليا أو خارجيا. كما قررت الهيئة العامة للشباب والرياضة غلق جميع الملاعب والساحات والصالات المخصصة لكل المناشط حفاظا على سلامة المواطن الليبي.

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