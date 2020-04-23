الحاجي: 21 جائزة في بطولة «تحدي البومزا» للتايكوندو

بطولة «تحدي البومزا» للتايكوندو. (إنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بتسييرية التايكوندو، ناصر الحاجي، أن اللجنة التسييرية بدأت في استقبال فيديوهات المشاركين في بطولة «تحدي البومزا» للتايكوندو، واستقبلت اليوم عشرة فيديوهات من مدينتي طرابلس وبنغازي.

وأضاف الحاجي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن اللجنة المنظمة، تشجيعا منها للمواهب الشابة، رصدت 21 جائزة للفائزين من مختلف الفئات.

يذكر أن بطولة «تحدي البومزا» أطلقتها تسييرية التايكوندو للحفاظ على سلامة الرياضيين، وللحد من التجمعات والتنقلات كإجراءات وقائية خلال فترة الحجر الصحي للحد من انتشار وباء فيروس «كورونا».

والمشاركة مفتوحة ولجميع الأعمار من خلال فيديوهات في أساليب البومزا، لا تتجاوز دقيقة واحدة، ودون مونتاج أو مؤثرات صوتية.