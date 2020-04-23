جهاد عشا: نتائج بطولة بوكسينغ قتال الظل جاهزة للاعتماد

طولة قتال الظل للبوكسينغ العربي. (أرشيفية : إنترنت)

أكد مقرر اللجنة العليا لبطولة قتال الظل للبوكسينغ العربي، جهاد العشا، أن لجنة التقييم انتهت من تقييم 120 فيديو المتأهلة للمرحلة الثانية، وأنها بصدد تجهيز النتيجة لاعتمادها.

وأضاف جهاد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه سيتم الإعلان عن أصحاب الفيديوهات العشرة الأولى في صفحة الاتحاد العربي، أما الجوائز فستمنح للفائزين من أصحاب الترتيب الأول والثاني والثالث مكرر.

يذكر أن البطولة الأولى لبوكسينغ قتال الظل شهدت مشاركة 590 فيديو من 15 بلدًا عربيًّا.

يشار إلى أن عربي البوكسينغ أطلق أيضا بطولتين مماثلتين لقتال الظل، إحداهما من 15، 16، 17 عامًا، والناشئين 12، 13، 14، وبدأ في استقبال فيديوهات المشاركين، والثانية بطولة قتال الظل لذوي الاحتياجات الخاصة.