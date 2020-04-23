جهاد عشا: نتائج بطولة بوكسينغ قتال الظل جاهزة للاعتماد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 23 أبريل 2020, 09:09 مساء
طولة قتال الظل للبوكسينغ العربي. (أرشيفية : إنترنت)

أكد مقرر اللجنة العليا لبطولة قتال الظل للبوكسينغ العربي، جهاد العشا، أن لجنة التقييم انتهت من تقييم 120 فيديو المتأهلة للمرحلة الثانية، وأنها بصدد تجهيز النتيجة لاعتمادها.

وأضاف جهاد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أنه سيتم الإعلان عن أصحاب الفيديوهات العشرة الأولى في صفحة الاتحاد العربي، أما الجوائز فستمنح للفائزين من أصحاب الترتيب الأول والثاني والثالث مكرر.

يذكر أن البطولة الأولى لبوكسينغ قتال الظل شهدت مشاركة 590 فيديو من 15 بلدًا عربيًّا.

يشار إلى أن عربي البوكسينغ أطلق أيضا بطولتين مماثلتين لقتال الظل، إحداهما من 15، 16، 17 عامًا، والناشئين 12، 13، 14، وبدأ في استقبال فيديوهات المشاركين، والثانية بطولة قتال الظل لذوي الاحتياجات الخاصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عائلة ستيفن هوكينغ تتبرع بجهازه للتنفس الصناعي
ثقافة وفن
«المركزي» في بنغازي يعلن مواقيت عمل المصارف في رمضان
ليبيا
رسميا .. إصابة أول حيوانين منزليين بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
طب وصحة
«المركزي» في بنغازي ينتقد الحكومة الموقتة: انكمشت حتى بلغ الدين العام سقفه ...
ليبيا
معهد أميركي يحذر من تبعات «كارثية» حال تفشي «كورونا» في ليبيا
ليبيا
دفن جثمان رئيس الوزارء الأسبق عبدالرحيم الكيب بالمقبرة الإسلامية في برمنغهام ...
ليبيا
عباس: سنعتبر كل الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل لاغية إذا ضمت الأخيرة الضفة المحتلة
عربى
إعلان أول حالة وفاة في الدوري الإنجليزي بسبب «كورونا»
رياضة عالمية
دار الإفتاء المصرية تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان للعام 1441 هجريا
عربى
بسبب «كورونا».. «الصحة العالمية» توصي بتجميد نشاط كرة القدم لأجل غير مسمى
رياضة عالمية
ترامب يأمر بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية (فيديو)
دولى
الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين دون دخول المصلين
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الولايات المتحدة: حالات التسمم بالمواد المنظفة ترتفع