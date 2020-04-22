إيقاف عقود المدربين والمشرفين بنادي «السويحلي»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 22 أبريل 2020, 07:53 مساء
نادي «السويحلي». (أرشيفية : إنترنت)

أوقف إدارة نادي «السويحلي» الرياضي، العمل بجميع العقود المبرمة مع المدربين والمشرفين بالنادي، وفي مختلف الفئات اعتبارًا من 15 مارس الماضي. 

ووجهت إدارة النادي، تعميمًا بالخصوص، جاء فيه: نظرًا للظروف الحاليّة التي تمر بها البلاد، وإيقاف جميع الأنشطة الرياضية والثقافية بالنادي تنفيذًا للتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص بالدولة، وهذا يدخل تحت طائلة الظروف القاهرة، بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وعليه فإن جميع العقود المبرمة مع المدربين والمشرفين فى جميع الألعاب، وفي مختلف الفئات تعتبر موقوفة من 15 مارس 2020، وحتى إشعار آخر.

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