فوز ليبيين وعراقي بجائزة الكرة الطائرة عبر الإنترنت

كشفت اللجنة المنظمة مسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت عن الفائزين بجائزة مسابقة الكرة الطائرة عبر الانترنت، وهم الليبيان محمد الزاي من بنغازي ومصطفى بركة من مدينة الزاوية، والعراقي وحيد الوائلي.

يذكر أن مسابقة الطائرة عبر الإنترنت تتواصل طيلة أيام الحجر الصحي وتشهد مشاركة من عدة دول عربية.

وأطلقت اللجنة المنظمة بطولة الكرة الطائرة أسئلة المسابقة السادسة وهي:

السؤال الأول: متى شاركت ليبيا في نهائيات كأس الكرة الطائرة؟ ومن كان المدرب؟

السؤال الثاني: متى تأسس الاتحاد التونسي للكرة الطائرة؟ وكم مرة توجت تونس بأفريقية الطائرة؟ وتاريخ أول بطولة؟

السؤال الثالث: اذكر ثلاثة أخطاء للاعب الحر المعروف بالليبرو؟

جاءت أسئلة المسابقة السادسة عبر إعداد الحكم الدولي المصري نصر شعبان والتونسي منير بن سليمان.

اللجنة المنظمة تختار ثلاثة فائزين في كل مسابقة، وآخر المسابقات فاز بها الثلاثي محمد سلامة من بنغازي وأحمد المسماري من المرج وطارق بللو من طرابلس.