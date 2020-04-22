عربي البوكسينغ يطلق بطولة «قتال الظل» لذوي الاحتياجات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 22 أبريل 2020, 01:16 مساء

أطلق الاتحاد العربي للبوكسنغ عبر موقعه على «فيسبوك» بطولة «قتال الظل» لذوي الاحتياجات الخاصة عبر الإنترنت، وعمم لوائح وشروط البطولة على الاتحادات، وسيستقبل الاتحاد العربي فيديوهات المشاركين وتقييمها والإعلان على الفائزين.

يشار إلى أن الاتحاد العربي للبوكسينغ أطلق الأيام الماضية بطولتين مماثلتين، الأولى للأعمار من 18 إلى 40 عاما، وشهدت مشاركة 590 مشاركا من 15 بلدا عربيا، والثانية أعلن عنها أمس الثلاثاء وخاصة بالناشئين والشابات من 14 إلى 18 عاما، ويستقبل فيديوهات المشاركين على رقم واتساب ‏‪00 1 832-277-2442‬‏.

يذكر أن الاتحاد العربي للبوكسينغ شكل لجنة للبطولة برئاسة سمير عثامنة من فلسطين، وعضوية أحمد الزيداني من ليبيا، وعيسى أبو نصار من الأردن، ودكتور نزار طالب من فلسطين، وزايد حماد من الأردن، وجهاد عشا من الأردن، وتامر بكر من فلسطين، وعبدالعزيز الفداغ من الكويت، ورعد زاجي من العراق، وفهد العبدولي من الإمارات، ومحمد أبوأصيل من الجزائر، ومحمد الزعيم من مصر، ولطفي الطرابلسي من تونس، وأحمد بارا من المغرب.

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