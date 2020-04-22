حسن الصابري بطلا لشطرنج بنغازي عبر الإنترنت

حسن الصابري بطلا لشطرنج بنغازي (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت اللجنة المنظمة بطولة شطرنج بنغازي الخاطف عبر الإنترنت التي يشرف عليها وينظمها الاتحاد الفرعي لشطرنج بنغازي عن النتائج النهائية للبطولة بفوز حسن الصابري من طرابلس.

جاء الصابري كأول الترتيب برصيد 34 نقطة وجائزته كارت اتصال بقيمة 100 دينار، وجاء ثانيا محمد القمودي من مدينة الزاوية برصيد 29 نقطة وجائزته كارت اتصال بقيمة 30 دينارا، والثالث مصطفى حمرانة من طرابلس برصيد 28 نقطة وجائزته كارت اتصال بقيمة 20 دينارا.



يذكر أن البطولة شهدت مشاركة 136 لاعبا من مختلف مدن ليبيا، وكان بين الجميع تنافس قوي ساهم في التغلب على الظروف الصعبة المحيطة بجميع دول العالم بسبب انتشار فيروس «كورونا» الذي أوقف جميع مناشط الحياة.