الترجي التونسي يطلب مؤيد اللافي ويقدم له عرضا كبيرا

مهاجم المنتخب الليبي مؤيد اللافي (أرشيفية : الإنترنت)

يبدو أن المهاجم الدولي الليبي مؤيد اللافي المحترف بصفوف اتحاد العاصمة الجزائري، بات قريبا من تنفيذ خطوة جديدة مهمة في مشواره الاحترافي، بعد أن تناقلت أنباء تونسية قربه من الانتقال إلى عملاق وعميد الأندية التونسية والأفريقية نادي الترجي الرياضي، في صفقة وصفت بالثقيلة، ليزامل، حال تحققت تلك الخطوة على أرض الواقع، مواطنه الدولي، وجناح الفريق المميز حمدو الهوني، أحد أهم أوراق «باب سويقة»، الذي قدم موسما استثنائيا، سواء في كأس العالم للأندية، أو دوري الأبطال الأفريقي، قبل الخروج أمام الزمالك المصري من دور ربع النهائي، وحتى في مسابقة الدوري المحلي قبل التوقف، بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

الجمعة الماضي، شهد الانطلاقة الأولى نحو المفاوضات من جانب إدارة الترجي الذي عرض على اتحاد العاصمة عقد صفقة تبادلية لضم اللافي لصفوفه، وتمثل عرض الترجي في انتقال لاعبيه الطيب مزياني ومحمد توجاي إلى اتحاد العاصمة مقابل ضم اللافي صاحب الـ24 عاما، الذي انضم إلى اتحاد العاصمة في صفقة انتقال حر في ديسمبر من العام 2018، حيث سجل خلال الموسم الجاري هدفا وصنع خمسة في 22 مباراة مع الفريق الجزائري في كل البطولات، وفقا لما تناولته جريدة «الشروق» التونسية.

لفت اللافي الأنظار إليه بشدة منذ قدومه للاحتراف في الجزائر، حيث سار بخطى ثابتة، وواصل تألقه، ليعوض نفسه مراحل من التخبط في مشواره الاحترافي سواء في سانتا كلارا البرتغالي، أو الشباب السعودي الذي انتقل منه إلى اتحاد العاصمة، بعد أن تلقى سلسلة من العروض الجادة أبرزها من نادي الإسماعيلي المصري، لكنه اختار اتحاد العاصمة الذي يعد ثاني أفضل تجاربه من حيث التألق، بعد ناديه الأصلي الأهلي طرابلس الذي وصل معه إلى مراحل متقدمة في دوري أبطال أفريقيا، حيث نجح في عبور الزمالك المصري بدور المجموعات في يوليو 2017، ويتأهل بدلا منه إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

يتواجد مؤيد اللافي في ليبيا، وفقا لآخر تصريح خرج به شقيقه، ومدير أعماله رياض اللافي، في 17 مارس الماضي، بعد أزمة تفشي فيروس «كورونا» المدمر، حيث حرصت «بوابة الوسط» على الاتصال به للاطمئنان على نجم منتخب ليبيا الشاب، في ظل حالة الهلع المسيطرة على العالم بأسره، بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد» عالميًّا، الذي تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة السياسية والاقتصادية والرياضية، وقال رياض اللافي وقتها «مؤيد حاليًا يتواجد وسط أسرته في ليبيا، بعد توقف الدوري الجزائر المحترف به، كحال كل دوريات العالم، ويعيش حياة طبيعية جدًّا، الحمد لله، وسط الأصدقاء، دون أن يمنع ذلك من اتخاذ الكثير من الاحتياطات والمحاذير الطبية المعروفة».

وأكمل مدير أعمال مؤيد اللافي قائلاً: «لا أحد يعرف ما هي الخطط المستقبلية، وكيف وإلى أين سنتحرك، بعد انتشار هذا الفيروس اللعين، ونسأل الله السلامة للجميع».

واختتم رياض اللافي حديثه قائلاً: «كان يملؤنا جميعًا الأمل في دخول منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون (كان 2021)، أمام غينيا الاستوائية، وكان مؤيد متحمسًا لها، حيث زادت أسهم فرسان المتوسط في المنافسة، بعد اقتناص أول ثلاث نقاط أمام تنزانيا، لكن، الأجواء الحالية أجلت كل شيء، وإنا لمنتظرون».