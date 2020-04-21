عبدالمالك القماطي يفوز بجائزة الحديدية السادسة

جانب من منافسات سابقة للكرة الحديدية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن عملية السحب التي أجريت، أمس الإثنين، أسفرت عن فوز عبدالمالك القماطي بجائزة المسابقة السادسة للكرة الحديدية عبر الإنترنت.

وأضاف الطويل قائلا «35 مشاركا ممن توصلوا للإجابة الصحيحة دخلوا السحب على الجائزة، وهم: من طرابلس 13 متنافسا إيناس علي وريان عبدالمجيد وسمر مصطفي وأنفال المجدوب وعبدالمهيمن الزنتوتي وعبدالمعز الزنتوتي وعبدالمالك القماطي وسراج الدين سعد وفراس الزليطني ومطيع المجدلي ومحمد حفيضة ومحمد العقبي وسعد المنتصر».

وأكمل «من مدينة هون 13 وهم: شامخ عبدالدائم ومحمد العكشي والصالحين ساسي وميلود العربي ومؤيد ميلاد والعربي اشنيبو ومروان الصالحين ومجد ميلاد ورياض اشنيبو ومحمد اشنيبو وعبدالجبار الصالحين وفطومة العكشي وميار فتحي».

وأوضح «من مدينة الزنتان 5 مصطفى الشريدي وحسن محمد وشاهين عبدالله وسند الشريدي وسمر عبدالله، ومن مدينة رأس لانوف 2 فرحات عبداللطيف ومحمد الميهوب، ومن مدينة هراوة وسط ليبيا مفتاح بن صالح، ومن غدامس جنوب غرب ليبيا عبدالحميد يونس».

يذكر أن اتحاد الحديدية هو المبادر في إطلاق المسابقات عبر الإنترنت ويهدف لتثقيف اللاعبين بقانون اللعبة، لتضم قائمة الفائزين بجوائز الحديدية في المسابقات الست عبر الإنترنت، هيثم فياض «غدامس» ومحمد العمامي «طرابلس» وحسن محمد «الزنتان» وأسامة ميلاد «هون» وفاطمة برول «هون» وعبدالمالك القماطي «طرابلس».