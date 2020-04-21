9 ليبيين في نهائيات بوكسينغ «قتال الظل» عبر الإنترنت

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للبوكسينغ، حسين الفروج، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن 20 لاعبا ليبيا شاركوا بفيديوهات في بطولة بوكسينغ العرب لـ«قتال الظل» عبر الإنترنت.

المنافسات يشرف عليها الاتحاد العربي للبوكسينغ وتأهلت تسعة فيديوهات منها للمرحلة الثانية والنهائية وهى باسم اللاعبين محمد اشتيوي ومحمد العوامي وحبيب الصابري وعبدالحفيظ الهاشمي ومهند عرفة وأنس الخبولي ومحمد القلاي ومريم إبراهيم وشذي الفوناس.

يشار إلى أن المرحلة الثانية لبطولة بوكسينغ العرب «قتال الظل» تأهل لها 100 فيديو من 15 بلدا عربيا وتقييم المرحلة الثانية بدأ أمس الإثنين وينتهي اليوم الثلاثاء تحت إشراف لجنة من الاتحاد العربي للبوكسينغ وستمنح جوائز لأصحاب الترتيب الأولى والثانية والثالثة والثالث مكرر.