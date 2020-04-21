9 ليبيين في نهائيات بوكسينغ «قتال الظل» عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 11:54 صباحا

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للبوكسينغ، حسين الفروج، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، أن 20 لاعبا ليبيا شاركوا بفيديوهات في بطولة بوكسينغ العرب لـ«قتال الظل» عبر الإنترنت.

المنافسات يشرف عليها الاتحاد العربي للبوكسينغ وتأهلت تسعة فيديوهات منها للمرحلة الثانية والنهائية وهى باسم اللاعبين محمد اشتيوي ومحمد العوامي وحبيب الصابري وعبدالحفيظ الهاشمي ومهند عرفة وأنس الخبولي ومحمد القلاي ومريم إبراهيم وشذي الفوناس.

يشار إلى أن المرحلة الثانية لبطولة بوكسينغ العرب «قتال الظل» تأهل لها 100 فيديو من 15 بلدا عربيا وتقييم المرحلة الثانية بدأ أمس الإثنين وينتهي اليوم الثلاثاء تحت إشراف لجنة من الاتحاد العربي للبوكسينغ وستمنح جوائز لأصحاب الترتيب الأولى والثانية والثالثة والثالث مكرر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
دولى
«هاليبورتون» الأميركية تعلن خسارتها مليار دولار بسبب هبوط أسعار النفط
اقتصاد
«الصحة العالمية»: «لم نخفِ شيئا عن الولايات المتحدة» فيما يتصل بـ«كوفيد-19»
دولى
نشطاء: النائب العام يصدر أمرا بضبط وإحضار عميد بلدية الشويرف
ليبيا
«الصحة السعودية» توضح سبب ارتفاع الإصابات اليومية بـ«كورونا» وتتوقع الزيادة
عربى
عالمة اجتماع: أزمة «كورونا» ستملي «أخلاقيات» جديدة في العالم
ثقافة وفن
زيادة قياسية في عدد المصابين بفيروس «كورونا» في سنغافورة
دولى
مقتل 16 شخصا في أسوأ عملية مسلحة تاريخيا في كندا
دولى
رمضان في زمن «كورونا».. مساجد مغلقة وعبادات في الحظر والزيارات والولائم شبه ...
عربى
نحو ألفي وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال يوم.. وحكام ولايات ينتقدون «خطة ترامب»
دولى
دول أوروبية تخفف قيود عزل «كورونا».. و«الصحة العالمية» تحذر
دولى
«يوفنتوس» يخطط للم شمل زيدان وكريستيانو على انقاض «ريال مدريد»
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض تشير لإصابة الأطفال بفيروس كورونا