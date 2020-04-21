انطلاق المسابقة السادسة للكرة الطائرة عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 11:50 صباحا
الحكم الدولي المصري نصر شعبان (فيسبوك)

كشفت اللجنة المنظمة بطولة الكرة الطائرة عبر الإنترنت عن أسئلة المسابقة السادسة وهي:

السؤال الأول: متى شاركت ليبيا في نهائيات كأس الكرة الطائرة؟ ومن كان المدرب؟

السؤال الثاني: متى تأسس الاتحاد التونسي للكرة الطائرة؟ وكم مرة توجت تونس بأفريقية الطائرة؟ وتاريخ أول بطولة؟

السؤال الثالث: اذكر ثلاثة أخطاء للاعب الحر المعروف بالليبرو؟

جاءت أسئلة المسابقة السادسة عبر إعداد الحكم الدولي المصري نصر شعبان والتونسي منير بن سليمان.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة تختار ثلاثة فائزين في كل مسابقة، وآخر المسابقات فاز بها الثلاثي محمد سلامة من بنغازي وأحمد المسماري من المرج وطارق بللو من طرابلس.

الحكم الدولي التونسي منير بن سليمان (فيسبوك)
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