القمودي يتوج بشطرنج «بيدق سالك» عبر الإنترنت

القمودي يتوج بشطرنج «بيدق سالك» عبر الإنترنت (أرشيفية : الإنترنت)

توج اللاعب محمد القمودي تصنيف 2054 ببطولة الشطرنج الخاطف عبر الإنترنت التي نظمتها أمس الإثنين منظمة «بيدق سالك» للشطرنج بمشاركة 64 لاعبا.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، قال مدير البطولة عبدالرحمن التير «صاحب الترتيب الأول محمد القمودي جمع في رصيده 39 نقطة، وثاني الترتيب محمد الغدامسي تنصيف 2163 برصيد 28 نقطة، والثالث عبدالرحيم سهل تصنيف 2071 برصيد 24 نقطة».

وأضاف التير «ستتم المراجعة والكشف على المباريات، وإذا تبين وجود حالة غش، سيتم إلغاء نتيجة اللاعب، ويستبعد من التراتيب الأولى، ويحل بدلا منه الذي يليه في الترتيب، علما بأن النتائج المذكورة ستعتمد بصورة نهائية بعد 48 ساعة».

وأكمل «جوائز البطولة يحصل صاحب المركز الأول على كرت اتصال بقيمة 50 دينارا، والثاني كرت بقيمة 30 دينارا، والثالث كرت بقيمة 10 دنانير، وللفائز الحق في تحديد نوعية الكارت مدار أو ليبيانا أو نت».