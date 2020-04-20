معدات جديدة لتجهيز صالة الألعاب الجماعية بـ«الأهلي بنغازي»

معدات جديدة لتجهيز صالة الألعاب الجماعية بالأهلي بنغازي. (إنترنت)

وصلت إلى مقر نادي «الأهلي بنغازي»، معدات تجهيزات صالة الألعاب الجماعية، التي تأتي حسب صفحة النادي في إطار توجه إدارة النادي الأهلي للاعتماد على عائدات الاستثمار واستخدامها في بناء نادٍ نموذجي.

وجاءت المعدات وتجهيزات الصالة الجماعية من دولة إيطاليا، حسب المواصفات المعتمدة دوليًّا، وكذاك لمناسبة مرور 73 عامًا على تأسيس النادي العريق.

واحتفل النادي أمس بالذكرى الـ73 لتأسيسه، حيث وجه رئيس مجلس الإدارة خالد السعيطي، وعضو مجلس الإدارة رمضان أبريك، كلمة بهذه المناسبة إلى الجماهير الأهلاوية، قدما خلالها التهاني والشكر للآباء المؤسسين لهذه القلعة، التي وُلدت من رحم المعاناة.