«فرسان المتوسط» على مائدة حوار «شان الكاميرون»

جانب من مباراة المنتخب الليبي الأخيرة أمام نظيره التونسي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الأمين العام بالوكالة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، المغربي عبدالمنعم با، أنه لا توجد أي نية لإلغاء مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد «الكونفدرالية»، بعد أن تم تأجيلهما لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، حيث قال عبر تصريحات تليفزيونية في مصر: «نأمل أن تنتهي هذه الأزمة في أقرب وقت حتى تستكمل المسابقات الأفريقية، لا نريد أن نلغي أي مسابقة، لكن سنحاول أن نؤجلها حتى يتم تأمين اللاعبين».

وأضاف «نحن على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية، وعندما قررنا تأجيل بطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين التي كانت مقررة في أبريل الجاري بالكاميرون، كنا على تواصل معهم، لذا نتبع كل التعليمات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، الأمر مبكر لمخطط عودة المسابقات، لكن الموقف هو تأجيل كل المسابقات». وعن المواعيد المقترحة لاستئناف مواجهات الدور نصف النهائي من مسابقتي دوري الأبطال وكأس الاتحاد، قال با: «نحن محظوظون لأننا على وشك الانتهاء من المسابقتين، ونأمل أ ن تكون الأزمة قد رحلت مع حلول الصيف، على أن يتم تحديد الموعد الذي سيتم من خلاله استكمال المسابقتين حسب تطور الأمور».

وفي مارس الماضي، قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين الـ«شان»، التي كان مقررا انطلاقها أوائل شهر أبريل الجاري في الكاميرون، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الفترة بين 4 أبريل وحتى الخامس والعشرين من الشهر ذاته، بمشاركة منتخب ليبيا بطل نسخة 2014، حيث قرر الجهاز الإداري لمنتخب المحليين لكرة القدم، إنهاء المعسكر الاستعدادي بمدينة سوسة التونسية، الذي أُقيم تحت إشراف المدرب التونسي فوزي البنزرتي، ومساعده علي المرجيني والطاقم المصاحب له، والذي استمر لأكثر من 10 أيام، وقتها.

المنتخب الليبي، بطل نسخة 2014، ينافس ضمن المجموعة الثانية، حيث أسفرت مراسم سحب القرعة في قصر بوليفالنت ياوندي الرياضي، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، عن وقوع المنتخب الوطني الليبي الذي يشارك للمرة الرابعة في البطولة التي تقام مرة كل عامين، في المجموعة الثانية، بجانب منتخبات النيجر والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية، وجاءت القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الكاميرون وزيمبابوي وبوركينا فاسو ومالي.

المجموعة الثانية: ليبيا والنيجر والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة: المغرب وتوغو وأوغندا ورواندا.

المجموعة الرابعة: زامبيا وتنزانيا وناميبيا وغينيا.

وينتظر أن تقام منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2020 بالكاميرون، حال إقامتها، في ثلاث مدن، هي: ياوندي العاصمة، ودوالا، وليمبي، وستجمع مباراة الافتتاح، منتخبي الكاميرون وزيمبابوي، وسط انتظار للموعد الجديد للمشاركة في بطولة الـ«شان».

من جانبه سبق وقال المدير الإداري للمنتخب الليبي كمال الترهوني، في تصريح إلى جريدة «الوسط»: «قررنا العودة إلى طرابلس عن طريق البر، وإيقاف المعسكر حفاظا على صحة الرياضيين والأطقم الفنية وللظروف الصحية المتبعة في تونس» بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد سبق وحدد «كاف» موعد الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة للاعبين المحترفين بالكاميرون «كان 2021» بالنسبة للمنتخب الوطني الليبي، بحيث كانت تقام الجولة الثالثة، غينيا الاستوائية مع ليبيا في غينيا الاستوائية يوم 25 مارس الماضي، أما الجولة الرابعة فستستضيف ليبيا منتخب غينيا الاستوائية مجدداً في تونس يوم 29 من نفس الشهر، بعدما نجح منتخب ليبيا الأول لكرة القدم في الظفر بالنقاط الثلاث، بالفوز على تنزانيا بهدفين مقابل هدف واحد، خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب مصطفى جنات بمدينة المنستير التونسية، ضمن الجولة الثانية من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون «كان 2021».

اقتنص «فرسان المتوسط» ثلاث نقاط مهمة وضعته في دائرة المنافسة، بعد خسارة مريرة بأربعة أهداف مقابل هدف في الافتتاح أمام الجار تونس، متصدر المجموعة برصيد ست نقاط، بعد فوزه الثاني على غينيا الاستوائية بهدف، ليقبع منتخب الأخير في ذيل المجموعة دون نقاط، بينما يتساوى منتخبا ليبيا وتنزانيا في الرصيد بثلاث نقاط، كما نجح التونسي فوزي البنزرتي، المدير الفني العائد لتدريب منتخب ليبيا، في تصحيح أخطائه الفنية خلال خمسة أيام فقط، فصلت بين مواجهتي تونس وتنزانيا، لكن يظل «فرسان المتوسط» محاصرين بأزمات عدة تبحث عن حل، خصوصاً في خط الدفاع الذي عاني ارتباكاً شديداً، فضلاً عن غياب الانسجام بين لاعبي الوسط والهجوم، والأهم تراجع معدل اللياقة البدنية بشكل كبير وملحوظ.

ويرجع السبب المباشر وراء ضعف اللياقة البدنية إلى غياب مسابقة الدوري العام الليبي الممتاز لكرة القدم لما يقرب من عامين، وسط مطالب وشد وجذب بين أطراف عدة، ما بين مؤيد ومعارض بشأن إعادة المسابقة الكبرى المتوقفة على خلفية الأحداث السياسية القائمة، وتحديداً في العاصمة طرابلس، لينادي البعض بفتح ملاعب بنغازي لاستقبال المباريات أو على الأقل عمل دوري تنشيطي في بنغازي وطرابلس، لإنقاذ الأندية واللاعبين ومن ثم المنتخبات الوطنية، قبل أن تأتي أزمة فيروس «كورونا» لتشل الحياة الرياضية والكروية في العالم بأسره.

صورة ضوئية من العدد رقم 230 لجريدة الوسط