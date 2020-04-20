جهاد عشا: تأهل 100 فيديو في عربية قتال الظل للبوكسينغ

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 20 أبريل 2020, 03:06 مساء
الأردني جهاد عشا خبير لعبة البوكسينغ (أرشيفية : الإنترنت)

أكد خبير لعبة البوكسينغ العربي ورئيس اللجنة العليا لبطولة العرب لـ«قتال الظل» ومقرر لجنتها التحكيمية الأردني جهاد عشا في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن بطولة بوكسينغ العرب لقتال الظل جاءت فكرتها من رئيس البوكسينغ الفلسطيني سمير عثامنة، وتبناها مشكورًا رئيس البوكسينغ العربي الدكتور باسل الشاعر، ‎وشُكِّلت لها لجنه عليا برئاسة سمير عثامنه، والمقرر جهاد عشا، ورئيس اللجنة الفنية عيسى أبونصار.

وأضاف قائلاً: «عممت شروط البطولة ولوائحها على الدول الأعضاء، والحمد لله كانت الاستجابة سريعة والمشاركة مشجعه وعدد الفيديوهات المشاركة وصل إلى 590 فيديو من 15 بلدًا عربيًّا».

وعن مراحل التقييم أجاب العشا قائلاً: «التقييم من مرحلتين، المرحلة الأولى للتقييم كانت على مستوى كل اتحاد وطني، واُختتمت أمس الأحد باختيار 100 فيديو من كل أنحاء الوطن العربي، من بينهم تسعة ليبيين (7 رجال وسيدتان)».

وأكمل جهاد العشا بالقول: «اليوم وغدًا الثلاثاء سيكون الموعد مع المرحلة الثانية، لتقييم 100 فيديو جديد متأهل من لجنة على مستوى الاتحاد العربي، ومكونة من 9 أعضاء تعرض الفيديوهات عبر الإنترنت، ويتم التقييم من 10 درجات، ومجموع كل لاعب يحسب بجمع الدرجات الخمس المتبقية، بعد حذف أعلى درجتين، وأقل درجتين، لكل فيديو».

واختتم العشا حديثه قائلاً: «بعد الانتهاء من التقييم ستنشر اسماء الفائزين بالتراتيب العشرة الأولى في موقع الاتحاد العربي للبوكسينغ، وبخصوص الجوائز ستمنح الجوائز كغيرها من البطولات لأصحاب التراتيب الأولى والثانية والثالثة والثالثة مكرر».

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