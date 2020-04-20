طلحة والكوت في «حجر» المنستيري.. ومرسال يودع «الحالة»

اللاعب الليبي جبريل مرسال مع نادي «الحالة» البحريني (أرشيفية : الإنترنت)

أنهى مجلس إدارة نادي «الحالة» البحريني عقد اللاعب الليبي جبريل مرسال مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب توقف النشاط الكروي في البحرين؛ بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وكان نادي «الحالة» البحريني تعاقد في شهر يناير الماضي مع الدولي الليبي جبريل مرسال مهاجم فريق «الأهلي بنغازي» لكرة القدم لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، وخاض اللاعب مع الفريق الدور الثاني من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، وفتحت الإدارة باب العودة للاعب في حال استئناف الدوري، وأكدت أنه سيكون ضمن أولوياتها.

في الوقت نفسه، تعذر على المحترفين الليبيين في صفوف الاتحاد المنستيري التونسي المهدي الكوت وطلحة رزق العودة إلى ليبيا، بالرغم من توقف الدوري التونسي لكرة القدم، حيث اضطر اللاعبان إلى البقاء في تونس، بعد أن وفرت لهما إدارة الاتحاد المنستيري الإقامة في أحد فنادق المنستير، كما يواصلان تدريباتهما في الحجر الصحي مع المعد البدني للفريق الموجود برفقتهما، وكان اللاعبان شاركا في عدد من مباريات الفريق في الدوري التونسي قبل إعلان توقفه بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وفى سياق متصل اجتمع المدير الفني للاتحاد المنستيري الأسعد الشابي بلاعبيه في نزل الحبيب بالمنستير، وتم إخضاعهم لقياس الوزن، بعد أن ثبت التزام جميع اللاعبين نظرا للعلاقة بين الوزن والتدريبات التي يقومون بها في الحجر الصحي، واجتمع بعدها الشابي باللاعبين في قاعة كبيرة، حيث ابتعد كل لاعب عن الآخر مسافة مترين، وفقا للتعليمات الصحية وتحدث إليهم عن كيفية مواصلة التدريب في الحجر المنزلي، كما سلمهم برنامجا مسجلا على الفيديو يتضمن تدريبات خاصة بالإعداد البدني وتمارين تقوية العضلات.

في الوقت نفسه، وعلى صعيد المحترفين، فسخت إدارة نادي «الرفاع» البحريني رسميا عقد المهاجم الدولي الليبي المحترف صالح الطاهر بعد تجربة قصيرة لم تدم طويلا مع الفريق الخليجي بعد أن توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس «كورونا» المدمر حول العالم، ليخسر النادي البحريني جهود المهاجم الليبي الذي انضم خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في يناير الماضي.

صالح الطاهر لعب مهاجما لفريق «الأهلي طرابلس»، وسبق له أن خاض تجربة أخرى في الاحتراف بنادي «اتحاد طنجة» المغربي لم تستمر طويلاً أيضا لتخسر قائمة المحترفين الليبيين أحد أفرادها، بعد أن عرف اللاعب الليبي طريق الاحتراف في الأشهر الماضية، بسبب توقف النشاط الرياضي في البلاد على خلفية الأحداث السياسية القائمة، الأمر الذي أسهم وساعد على تنقل أهم لاعبي الدوري الليبي بين أندية دول الجوار والخليج، بهدف استمرار نشاطهم الرياضي قبل أن يتوقف الجميع بسبب الفيروس القاتل.

وفي ظل حالة الهلع المسيطرة على العالم بأسره، بسبب انتشار فيروس «كورونا المستجد» عالميا، الذي تسبب في إيقاف جميع مناشط الحياة السياسية والاقتصادية والرياضية، حرصت جريدة «الوسط» على الاتصال برياض اللافي مدير أعمال والشقيق الأكبر لنجم الكرة الليبية المحترف بصفوف فريق «اتحاد العاصمة» الجزائري مؤيد اللافي لمعرفة طقوسه الخاصة حول ما يحدث. وقال رياض اللافي: «مؤيد حاليا يوجد وسط أسرته في ليبيا، بعد توقف الدوري الجزائري المحترف به، كحال كل دوريات العالم، ويعيش حياة طبيعية جدا، الحمد لله، وسط الأصدقاء، دون أن يمنع ذلك من اتخاذ الكثير من الاحتياطات والمحاذير الطبية المعروفة».

وأكمل مدير أعمال مؤيد اللافي قائلا: «لا أحد يعرف ما الخطط المستقبلية، وكيف وإلى أين سنتحرك، بعد انتشار هذا الفيروس اللعين، ونسأل الله السلامة للجميع».

واختتم رياض اللافي حديثه قائلا: «كان يملؤنا جميعا الأمل في دخول منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات القارية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون (كان 2021)، أمام غينيا الاستوائية، وكان مؤيد متحمسا لها، حيث زادت أسهم فرسان المتوسط في المنافسة، بعد اقتناص أول ثلاث نقاط أمام تنزانيا، لكن الأجواء الحالية أجلت كل شيء، وإنا لمنتظرون».

يأتي انتشار فيروس «كورونا» ليحد من إقامة الدوريات حول العالم، ليتأثر سلبا المحترف الليبي، حيث شهدت الأيام الماضية تزايد رقعة المحترفين الليبيين في الخارج، وتحديدا بدول الجوار، مع تزايد غموض المسابقة المحلية الخاصة بالدوري الممتاز لكرة القدم، بعد إلغاء الموسم الماضي، وإعلان بداية الموسم المقبل في سبتمبر، إلا أن جميع الشواهد تؤكد صعوبة إتمام ذلك، في ظل حالة الارتباك التي تسيطر على أجواء اتحاد الكرة الموقت الحالي بقيادة عبدالحكيم الشلماني، الذي جاء على خلفية بعض العراقيل انتهت برحيل الرئيس السابق للاتحاد جمال الجعفري، وسط ترقب للمجلس المنتظر الجديد المنوط به تنظيم المسابقات، قبل أن يعقد فيروس «كورونا» الموقف ويحبط جميع دوريات العالم دون استثناء.

وبنظرة على آخر وأبرز المحترفين الليبيين ضمن الصفقات الأخيرة، تعاقدت إدارة نادي «الباطن» السعودي مع لاعب وسط فريق «الأهلي طرابلس» بدر حسن لمدة موسم واحد، وكان بدر حسن لاعب فريق الصالات لكرة القدم لعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي «الأهلي طرابلس»، وقضى معه عدة مواسم في وسط الميدان، كما كان يواصل المحترف الليبي محمد صولة تألقه مع «الرفاع»، كما نجحت إدارة نادي «اتحاد تطاوين» التونسي في التعاقد رسميا مع المهاجم الليبي أيوب عمار من مواليد 1996 قادما من نادي «أبوسليم»، لمدة موسمين بعد أن ظهر عمار بشكل مميز مع فريقه الليبي قبل أن تتعثر مسابقة الدوري المحلي الممتاز، ويعد عمار ثاني لاعب ليبي في صفوف «تطاوين» بعد مواطنه منصور رزق، في ظل رغبة اللاعبين الليبيين في الاحتراف الخارجي، حيث نشط أغلب اللاعبين في مختلف الأندية التونسية والمغربية تحديدا بعد غموض المسابقات المحلية.

صورة ضوئية من العدد رقم 230 لجريدة الوسط