«عربي البوكسينغ» يطلق بطولة «قتال الظل» الثانية عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 20 أبريل 2020, 01:49 مساء

بعد النجاح الذي تحقق في بطولة «قتال الظل» الأولى للبوكسينغ عبر الإنترنت للأعمار 18 إلى 40 عامًا، التي شهدت مشاركة أكثر من 500 رياضي من 15 بلدًا عربيًّا، قرر اتحاد البوكسينغ العربي عبر صفحته على «فيسبوك» إطلاق بطوله مماثلة لـ«قتال الظل» على صعيد الناشئين والشابات العرب بين 14 و18 عامًا.

وطالب الاتحاد العربي متسابقيه الراغبين في المشاركة بالتسجيل وإرسال الفيديوهات من اليوم الإثنين وحتى الجمعة المقبل 24 أبريل الجاري على رقم واتساب ‏‪00 1 832-277-2442‬.‏

يذكر أن الاتحاد العربي للبوكسينغ شكل لجنة للبطولة برئاسة سمير عثامنة من فلسطين، وعضوية أحمد الزيداني من ليبيا وعيسى أبو نصار من الأردن ودكتور نزار طالب من فلسطين وزايد حماد من الأردن وجهاد عشا من الأردن وتامر بكر من فلسطين وعبد العزيز الفداغ من الكويت ورعد زاجي من العراق وفهد العبدولي من الإمارات ومحمد أبو أصيل من الجزائر ومحمد الزعيم من مصر ولطفي الطرابلسي من تونس وأحمد بارا من المغرب.

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