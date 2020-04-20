35 مشاركا يدخلون سحب جائزة الكرة الحديدية الخامسة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 20 أبريل 2020, 01:16 مساء
جانب من منافسات سابقة في الكرة الحديدية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود الطويل في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن 35 مشاركا توصلوا للإجابة الصحيحة على أسئلة المسابقة الخامسة للكرة الحديدية عبر الإنترنت.

وأضاف قائلا «سيدخلون اليوم الإثنين السحب على الجائزة، بواقع 13 متنافسا من طرابلس، وهم: إيناس علي وريان عبدالمجيد وسمر مصطفي وانفال المجدوب وعبدالمهيمن الزنتوتي وعبدالمعز الزنتوتي وعبدالمالك القماطي وسراج الدين سعد وفراس الزليطني ومطيع المجدلي ومحمد حفيضة ومحمد العقبي وسعد المنتصر».

وأكمل «من مدينة هون 13 وهم: شامخ عبدالدائم ومحمد العكشي والصالحين ساسي وميلود العربي ومؤيد ميلاد والعربي اشنيبو ومروان الصالحين ومجد ميلاد ورياض اشنيبو ومحمد اشنيبو وعبدالجبار الصالحين وفطومه العكشي وميار فتحي».

وأوضح «من مدينة الزنتان 5 مصطفي الشريدي وحسن محمد وشاهين عبدالله وسند الشريدي وسمر عبدالله».

وأختتم «من مدينة رأس لأنوف 2 فرحات عبداللطيف ومحمد الميهوب، ومن مدينة هراوة وسط ليبيا مفتاح بن صالح، ومن غدامس جنوب غرب ليبيا عبدالحميد يونس».

يذكر أن اتحاد الحديدية هو المبادر في إطلاق المسابقات عبر الإنترنت ويهدف لتثقيف اللاعبين بقانون اللعبة.

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