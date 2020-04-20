«ديمس الصغير».. فتى أحلام الهلال في الستينات

محمد فرج الشهير بديمس الصغير (أرشيف - بوابة الوسط)

هو أحد أبرز نجوم كرة القدم الليبية خلال فترة الستينات ومطلع السبعينات، اسمه محمد فرج محمد أرقيق، مواليد 1945 شهرته ديمس الصغير، كانت بدايته مع فريق مدرسة الأمير ناشئا رفقة مجموعة من اللاعبين المهرة في العام 1957، وقد قدمه إلى ملاعب كرة القدم في تلك الفترة خالد الغناي، وفي نفس الفترة الزمنية التحق بأشبال نادي الهلال وبات لاعبا هلاليا في الدرجة الثانية، وفي العام 1962 خاض أول مباراة وكانت ودية ضد فاليتا المالطي، ومنذ تلك المباراة أصبح لاعبا أساسيا في الهلال حتى الاعتزال، لعب مع الهلال في الدرجة الأولى في العام 61-62، وبعد هدفه الشهير في مباراة فاليتا المالطي أصبح اسمه يتردد في كل الأرجاء، وكان الحديث يدور دائما عن بداية لاعب سريع شهرته «ديمس الصغير»، حيث يقول ديمس: «كانت المباريات قوية جدا في تلك الفترة والمنافسة فيها أقوى بين كل الفرق».

لعب مع المنتخب الوطني الأول لأول مرة في دورة المعرض الدولية العام 63 وسجل هدفين ضد الجزائر، وكان ديمس هو صاحب أول هدف ليبي في التصفيات الأفريقية لكأس العالم العام 69 في شباك منتخب إثيوبيا بملعب البركة ببنغازي، في أول ظهور لـ«فرسان المتوسط» في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، وفاز وقتها المنتخب الوطني بهدفين لصفر، وحمل شارة قائد الفريق الوطني في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

في العام 1966 شارك مع المنتخب في كأس العرب بالعراق وتحصل فيها على لقب أفضل لاعب في البطولة، وهذا شيء يعتز به بشكل كبير، لأنه تفوق عربي للاعب ليبي في تلك الفترة التي كانت فيها كل المنتخبات العربية قوية، ليصبح النجم الهداف في الموسم الرياضي 68-69 بعد أن تحصل الأسمر البارع على لقب أحسن لاعب في الدوري الممتاز اعترافا من الجميع بحجم موهبته وروعته، وقد نال هذا اللقب في ذلك الموسم متفوقا على الكثير من نجوم الكرة الليبية، بعدما سجل الكثير من الأهداف للهلال في المسابقات المحلية تجاوزت الـ200 هدف.

تلقى العديد من العروض للاحتراف في الأندية العربية خصوصا في المغرب والجزائر بعد أن أشادت الصحافة العربية في تلك الدول بمهارته الرائعة في المراوغة وتسجيل الأهداف، لكن نتيجة القوانين التي كانت تمنع الاحتراف للاعب الليبي في تلك الفترة، لم يحظ هذا النجم المميز باللعب والتألق في الخارج، رغم أنه كان الأفضل في المغرب العربي، عندما استعان به فريق الأهلي بنغازي للمشاركة معه في بطولة المغرب العربي العام 69، وشارك هذا المبدع وكان نعم الضيف على الأهلي بنغازي والبطولة كلها، عندما فاجأ الجميع هناك بالمستوى الرائع الذي قدمه، والذي أجبر الجميع على احترام موهبته، فحصل على لقب أفضل لاعب في تلك البطولة عن جدارة، وقد أسالت الصحف المغربية الكثير من الحبر في وصف هذا النجم الأسمر السريع، الذي تلقى وقتها عدة عروض من بعض الأندية المغربية.

صورة ضوئية من العدد رقم 230 لجريدة الوسط