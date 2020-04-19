السوري لـ«بوابة الوسط»: على الاتحادات الرياضية كشف قوائهما

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الأحد 19 أبريل 2020, 02:32 مساء
الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لتنس الطاولة خالد السوري (أرشيفية : الإنترنت)

طالب الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لتنس الطاولة خالد السوري بأن يكشف كل اتحاد رياضي قوائم جمعيته العمومية والمنتسبين لها عند إجراء الانتخابات الرياضية.

وقال السوري في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الأحد، بـ«اعتبار هذا العام سيشهد انتخابات فإنني أتمنى أن يحصل ذلك ضمانا للشفافية لأن بعض الاتحادات تنشر قوائم الأندية المنتسبة لها فقط عند الانتخابات».

وأضاف السوري «يفترض أن تكون هناك سياسة تقييم لأي اتحاد رياضي عن برامجه خلال السنوات الماضية، لأن الجمعية العمومية لبعض الاتحادات هي جمعية عمومية متحركة وفي الانتخابات تخرج للوجود».

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