المبارزة الليبي يطلق حملة «شباب ضد كورونا»

المبارزة الليبي يطلق حملة «شباب ضد كورونا» (إنترنت)

أطلق الاتحاد الليبي للمبارزة حملة تحت شعار «شباب ضد كورونا»، وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، قال رئيس اتحاد المبارزة الليبي عزالدين القاضي: «إن الحملة متواصلة وتهدف إلى التعريف بوباء كورونا المستجد وطرق محاربته».

وأضاف القاضي «حملة الرش والتعقيم استهدفت عددا من الأماكن، ومن بينها مقر هيئة الشباب والرياضة والأولمبية الليبية ومبنى الاتحادات الرياضية ومصرف الجمهورية وديوان التعليم التقني والمدينة الرياضية».

وأوضح «يتم ذلك بحسب التوصيات والتدابير الوقائية التي أوصى بها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالإضافة إلى توزيع الكمامات والقفازات على عدد من الجهات والحملات التوعوية الإرشادية في الجهات العامة وشوارع مدينة طرابلس».

المبارزة الليبي يطلق حملة «شباب ضد كورونا» (إنترنت)

المبارزة الليبي يطلق حملة «شباب ضد كورونا» (إنترنت)