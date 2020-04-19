اللبار: 3 جوائز في شطرنج بنغازي عبر الإنترنت

جانب من منافسات الشطرنج (أرشيفية : الإنترنت)

أكد نائب رئيس الاتحاد الفرعي للشطرنج ببنغازي عبدالله اللبار في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن الاتحاد الفرعي ينظم غدا الإثنين بداية من الساعة الثامنة مساء بطولة تنشيطية للشطرنج أونلاين عبر الإنترنت.

وأضاف اللبار أن البطولة برعاية شركة دهواري للتسوق الإلكتروني التي تكفلت بثلاث جوائز وهي كروت اتصال «ليبيانا ومدار ونت» للفائز الأول كرت بقيمة 100 دينار ليبي، والثاني كرت بقيمة 30 دينارا ليبيا، والثالث كرت بقيمة 20 دينارا ليبيا.

وعن نظام البطولة قال اللبار «زمن المباراة دقيقة واحدة بالإضافة إلى ثانيتين مع كل نقلة، ومدة البطولة بالكامل 45 دقيقة، أي أنه من الساعة 8 إلى الساعة 8:45».

وأوضح «البطولة ستكون على الإنترنت على موقع lichess.org وجميع نظم التحكيم والترويج للمباريات سيتم إدارتها عبر موقع lichess، وأي حالة غش عبر اللعب ببرامج الكمبيوتر سيتم اكتشافها عبر الموقع، كما سيتم أيضا تطبيق لائحة شطب اللاعب من قائمة ترتيب البطولة».

واختتم اللبار حديثه قائلا «طريقة التسجيل: البطولة فردية ومفتوحة للجميع (ذكور أو إناث، ليبيين أو أجانب)، يجب أن يكون للاعب حساب (Email) على موقع lichess.org، مع كتابة اسم اللاعب الحقيقي بالإضافة إلى اسم حساب اللاعب على موقع lichess وإرسالهم على صفحة اتحاد بنغازي للشطرنج أو كتابته في منشور الاتحاد الفرعي».

يشار إلى أن رابط البطولة سيكون متاحا للجميع، وسينشر على موقع الاتحاد قبل موعد البطولة بنصف ساعة.