«الأولمبية الدولية» تخفض تكاليف أولمبياد طوكيو.. وليبيا تترقب أحدث المستجدات

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية اتفاقها مع اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو على خفض تكاليف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، حيث ستضاف التكاليف المترتبة عن تأجيل الدورة لمدة عام واحد إلى التكلفة الإجمالية للأولمبياد، مع تشكيل لجنة مشتركة تكمن مسؤوليتها في خروج الدورة الصيفية إلى النور.

وقالت اللجنة، في بيان لها إن اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي أولمبياد طوكيو سيشكلون لجنة توجيهية مشتركة لإقامة الأولمبياد في الموعد الجديد، برئاسة جون كواتس، رئيس اللجنة التنسيقية للجنة الأولمبية الدولية، ويوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة للأولمبياد، حيث سيكون لكل جهة فريق عمل خاص بها.

وأضافت أن الهدف هو تكرار الخطة القائمة بالفعل لاستضافة أولمبياد 2020، وسيكون التركيز الأساسي منصبا على إبقاء مواقع الاستضافة وجدول المنافسات كما هي.

وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أن خارطة طريق جديدة للأولمبياد سيتم الكشف عنها خلال شهر مايو المقبل، لافتة إلى أنها اتفقت مع اللجنة المنظمة للأولمبياد على إقرار معايير تتعلق بسبل مكافحة فيروس «كورونا» خلال الأولمبياد.

وأشارت اللجنة إلى عدد من المعايير تتعلق بالآثار المحتملة لهذا الفيروس سيتم إدراجها على خطة استضافة دورة الألعاب في 2021، على أن يتم إخطار جميع اللجان الأولمبية الأهلية في جميع دول العالم بما في ذلك ليبيا بآخر المستجدات.