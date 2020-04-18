الليبي حذيفة معتوق يحرز فضية تايكوندو فلسطين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 18 أبريل 2020, 05:08 مساء
الرياضي الليبي حذيفة محسن معتوق (أرشيفية : الإنترنت)

تحصل الرياضي الليبي حذيفة محسن معتوق على الترتيب الثاني والميدالية الفضية في بطولة فلسطين الدولية للتايكوندو، صنف «بومزي»، خلال المنافسات التي أقيمت عبر الإنترنت.

البطولة ينظمها الاتحاد الفلسطيني للتايكوندو، وهي بطولة على الإنترنت، وتأتي ضمن الحظر الصحي بسبب وباء «كورونا» المستجد، حيث يقوم المشارك بتسجيل فيديو وفق شروط معينة، ويرسله عبر الإنترنت للجنة المنظمة للبطولة.

اللاعب الليبي حذيفة معتوق، لم تثنه ظروف الحظر الصحي عن مزاولة التدريبات بالمنزل، واتباع أساليب الوقاية الصحية والمشاركة في البطولة تحت إشراف المدربين أبوبكر العابد وسامي العجيلي، وبرعاية المدرب والخبير محمد محمود العبد، رئيس اللجنة الفنية للبومزي بالاتحاد العام الليبي للتايكوندو.

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