الموت يُغيب رجل الإنجازات في الاتحاد.. سعد مسعود

رئيس نادي الاتحاد الراحل سعد مسعود (أرشيفية : الإنترنت)

غيب الموت رئيس نادي الاتحاد السابق، سعد مسعود، الذي وافته المنية، أمس الجمعة، ليودعه محبوه من جماهير نادي الاتحاد والرياضة الليبية بشكل عام، بعد معاناة طويلة مع المرض، وقد توشحت صفحات التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، بصور للفقيد وبرقيات التعازي لأسرته، من جانب العديد من الشخصيات الرياضية والأندية والاتحادات الرياضية.

الفقيد ترأس نادي الاتحاد في فترتين الأولى من العام 1991 إلى 1994 والثانية من 2001 إلى 2011، وفي عهده قاد نادي الاتحاد وبلغ به للقمة، وحقق معه البطولات والألقاب، ووصل به إلى منصات التتويج في كل الألعاب ومختلف البطولات.

رئيس نادي الاتحاد الراحل سعد مسعود (أرشيفية : الإنترنت)

رئيس نادي الاتحاد الراحل سعد مسعود (أرشيفية : الإنترنت)