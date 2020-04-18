دوكو لـ«بوابة الوسط»: أنا بخير وشكرا لهؤلاء.. الآن أتنفس بشكل طبيعي

الملاكم عصام دوكو يتعافى بعد العملية الجراحية (إنترنت)

حيا الملاكم عصام دوكو في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، كل الذين وقفوا معه في محنته، وخص بالذكر رئيس اللجنة الأولمبية الليبية الدكتور جمال الزروق، والدكتور مراد الحضيري المعالج له، والطاقم المساعد، بجانب مدربه عبدالحكيم عمار، والإعلام الرياضي بشكل عام، وكل من اتصل به مطمئنا على صحته.

وأضاف عصام دوكو قائلا: «الحمد لله أنا بخير، زالت كل الآلام والآن أتنفس بصورة طبيعية».

يذكر أن الملاكم عصام دوكو أجرى منذ 48 ساعة عملية جراحية ناجحة بمركز السندان الطبي، على يد الجراح مراد الحضيري، لتقويم وجبر الغضروف الأنفي وإزالة الاحتقان من فتحة الأنف.

بدوره تكفل الزروق بدفع كامل نفقات العملية الجراحية، بعد الإصابة التي تعرض لها الملاكم خلال مشاركته في بطولة أفريقيا، التي جرت أخيرا بالسنغال.

دوكو ابن الـ21 ربيعا يعد من الملاكمين البارزين بالمنتخب الليبي وبنادي الاتحاد العسكري، وسجله حافل بالانتصارات، حيث سبق وسجل ذهبية ليبيا للهواة وزن 69 كلغ ووسام نصف الاحتراف.