500 مشارك في عربية «قتال الظل» للبوكسينغ

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 18 أبريل 2020, 01:20 مساء

كشف الاتحاد العربي للبوكسينغ عبر صفحته على «فيسبوك» عن التسجيل في بطولة العرب الأولى «قتال الظل» عبر الإنترنت، كما أعلن غلق باب التسجيل أمس الجمعة، بعد أن وصل عدد المشاركين في البطولة إلى 500 مشارك من 15 بلدا عربيا.

لجنة التحكيم ستباشر مهام عملها اعتبارا من اليوم السبت، بعد أن واصلت اللجنة المنظمة للبطولة ولجنة الحكام اجتماعاتها عبر الإنترنت، وانتهت من وضع القواعد الخاصة بالمسابقات بصيغتها النهائية، كذلك اعتماد النظام الإلكتروني الذي سيستخدم من قبل الحكام وتحديد مهام اللجان المساندة المشكلة في عديد الدول العربية.

ينتظر أن تقام بطولتان مماثلتان في «قتال الظل» للناشئين والشباب سيتم الإعلان عنهما قريبا.

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