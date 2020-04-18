فاطمة برول تفوز بجائزة الكرة الحديدية عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 18 أبريل 2020, 10:30 صباحا
جانب من منافسات سابقة في الكرة الحديدية (أرشيفية : الإنترنت)

فازت فاطمة بشير برول من مدينة هون بجائزة مسابقة الكرة الحديدية الخامسة عبر الإنترنت، بعد أن تمت عملية السحب لتحديد الفائز، حيث أجريت بين 15 مشاركا توصلوا إلى الإجابة الصحيحة، فكان من مدينة هون عشرة متنافسين ومن طرابلس اثنان ومشارك واحد من مدن الزنتان وغدامس ورأس لانوف.

بعد فوز فاطمة برول بات الفائزون في المسابقات الخمس للكرة الحديدية عبر الإنترنت على النحو التالي: هيثم فياض «غدامس» ومحمد العمامي «طرابلس» وحسن محمد «الزنتان» وأسامة ميلاد «هون» وفاطمة برول «هون».
سبق وأكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود الطويل، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» الإثنين الماضي، أن 22 مشاركًا توصلوا للإجابة الصحيحة عن أسئلة الكرة الحديدية الرابعة عبر الإنترنت، وسيدخلون في عملية السحب لاختيار الفائز بالجائزة.

المتفوقون من مدينة هون: محمد عبدالمطلب ومحمد ميلاد عبدالجبار الصالحين وفاطمة بشير ومجد أسامة ومروان الصالحين ومنية فتحي وعبدالمطلب عكاشة وعبدالله بشير وأسامة ميلاد وحمزة عكاشة وهدى محمد، ومن طرابلس عبدالمعز طه ومهاب كريش وطه الزنتوتي ومحمد العقبي وعبدالمهيمن الزنتوتي، ومن غدامس محمد الثني ومعاذ الموفق وعدنان باعيسى وإبراهيم الحاجي، ومن الزنتان مصطفى الشريدي.

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