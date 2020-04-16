الليبي أبوجعفر في عالمية «المواي تاي» عبر الإنترنت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 16 أبريل 2020, 08:48 مساء
بطل المواي تاي الليبي، ونادي زناتة شهاب أبوجعفر. (إنترنت)

أكد أمين عام البوكسينغ الليبي، حسين الفروج، أن بطل المواي تاي الليبي، ونادي زناتة شهاب أبوجعفر، سيمثل ليبيا في عالمية المواي عبر الإنترنت، ويجهز في فيديو مدته ثلاث دقائق يتضمن أساليب قتال المواي تاي الثمانية.

يشار إلى أن دولي المواي تاي وجه خطابا لاتحاداته الأهلية بشأن المشاركة في بطولة العالم للمواي تاى عبر الإنترنت، ومن ضمن ما جاء في خطابه: «بداية أتمنى أن يكون الجميع بخير وفي صحة جيدة وبيئته آمنة لقد تغيرت الحياة بعد انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، الذي هدد الصحة وقلب الحياة اليومية في كل دول العالم، وتم تأجيل العديد من الأحداث الرياضة، ومن بينها 3 بطولات قارية وبطولتا العالم للشباب والنخبة وأولمبياد طوكيو 2020».

وأوضح الخطاب: «ومن مسؤوليتنا كاتحاد دولي، العمل على حماية الجميع لذا قررنا إطلاق بطولة عبر الإنترنت، وسيكون باب المشاركة فيها مفتوحًا للجميع، وستبث البطولة على قناة IFMA وقناة "YouTube" وبمشاركة جميع الاتحادات الرياضية في كل دول العالم».

وتابع: «ويجب أن يتضمن الفيديو الإحماء من 1 إلى 3 دقائق + خلفية وموسيقى مع ضرورة إظهار المرونة والتوازن والثقة والتدفق والألعاب الرياضية، يجب أن تشمل ملاكمة الظل من 1 إلى 3 دقائق على الأطراف الثمانية كلها للمواي تاي، وتقنيات الهجوم والدفاع».

ترسل الروابط إلى: (info@muaythai.sporat) - (sportses@muaythai.sport) - (info@mongkonacademy.com).

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