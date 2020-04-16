عملية جراحية ناجحة للملاكم عصام دوكو

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 16 أبريل 2020, 07:56 مساء
عملية جراحية ناجحة للملاكم الليبي عصام دوكو. (إنترنت)

أجرى اليوم الخميس، ملاكم منتخب ليبيا والاتحاد العسكري، عصام دوكو، عملية جراحية ناجحة بمركز السندان الطبي على يد جراح الأنف والحنجرة  الليبي الدكتور مراد الحضيري، تم فيها تقويم وجبر الغضروف الأنفى وإزالة الاحتقان بإحدى فتحتى الأنف.

يشار إلى أن رئيس الأولمبية الليبية، الدكتور جمال الزروق، تكفل بدفع كامل نفقات العملية الجراحية، وذلك بسبب الإصابة، التي تعرض لها الملاكم خلال مشاركته في بطولة أفريقيا التي جرت أخيرا بالسنغال.

دوكو ابن الـ21 ربيعا يعد من الملاكمين البارزين بالمنتخب الليبي وبنادي الاتحاد العسكري، وسجله حافل بالانتصارات: ذهبية ليبيا للهواة وزن 69 كلج ووسام نصف الاحتراف.

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