ناهل وزيدان ينضمان إلى المتوجين بشطرنج «الزم بيتك»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 16 أبريل 2020, 01:51 مساء
لعبة الشطرنج. (أرشيفية : إنترنت)

تتواصل كل ليلة مسابقة «الزم بيتك» للشطرنج السريع عبر الإنترنت، وجاءت النتائج المسجلة في آخر نسختين كالتالي:

بطولة النسخة 25 شهدت مشاركة 24 لاعبًا وتوج بها اللاعب رامي زيدان تصنيف 2008 برصيد 48 نقطة، وجاء ثانيًا جمال العريفي تصنيف 1960 برصيد 30 نقطة، وثالثا عبدالعزيز ناجي تصنيف 1992 برصيد 30 نقطة.

ونسخة الـ26 شهدت مشاركة 27 لاعبًا وتوج بها اللاعب ناهل الهادي تصنيف 1902 برصيد 24 نقطة، وجاء ثانيًا اللاعب عرفة الكوني تصنيف 1912 برصيد 16 نقطة، وثالثًا جمال العريفي تصنيف 2001 برصيد 14 نقطة. 

يذكر أن بطولة شطرنج «الزم بيتك» مصنفة وتقام كل ليلة عبر الإنترنت وبنظام الشطرنج الخاطف، ويتصدر قائمة المتوجين اللاعب طلعت زينهم بأربعة تتويجات ويلاحقه رامي عمار بثلاثة تتويجات.

وتوج باللقب مرتين علاء الشريف وهاشم النعمي ومحمد القمودي وعماد مادي وعبدالعزيز ناجي وعبدالرحيم سهل، وتوج سبعة شطرنجيين لمرة واحدة، وهم سراج بركة ومحمد كرناف وميلاد الفيتوري ومجدي جموم وحسام غليو ورامي زيدان وناهل الهادي.

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