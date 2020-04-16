الملاكم عصام دوكو يخضع لعملية جراحية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 16 أبريل 2020, 01:25 مساء
المدرب عبد الحكيم عمار في منافسات سابقة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدرب الملاكمة عبدالحكيم عمار، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن عملية جراحية ستجرى للاعب الملاكمة عصام دوكو، بمركز السندان الطبي على يد جراح الأنف والحنجرة الدكتور مراد الحضيري، لتقويم وجبر الغضروف الأنفي، وإزالة الاحتقان بإحدى فتحتي الأنف.

وكان رئيس الأولمبية الليبية، جمال الزروق، أعلن تجاوبه السريع ومبادرته بتحمل سداد نفقات علاج بطل الملاكمة الليبي عصام دوكو، الذي يعاني من ظروف صحية صعبة، ويحتاج إلى تدخل جراحي على أنفه بسبب الإصابة، التي تعرض لها خلال مشاركته في بطولة أفريقيا التي جرت أخيرا بالسنغال.

دوكو ابن الـ21 ربيعا يعد من الملاكمين البارزين بالمنتخب الليبي وبنادي الاتحاد العسكري، وسجله حافل بالانتصارات: ذهبية ليبيا للهواة وزن 69 كلج ووسام نصف الاحتراف.

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