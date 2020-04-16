هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني؟

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 16 أبريل 2020, 01:08 مساء
المدير الفني لمنتخب ليبيا، التونسي فوزي البنزرتي (أرشيفية : المركز الإعلامي)

كشفت تقارير صحفية أن الهيئة المديرة للنجم الساحلي تسعى لخوض مفاوضات رسمية مع المدرب فوزي البنزرتي.

وذكر موقع  «تونس الرقمية» على «فيسبوك» أن الهيئة تتفاوض مع البنزرتي، لقيادة الفريق الأول خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وتعويض رحيل المدرب قيس الزواغي.

ويرتبط البنزرتي حاليا بعقد مع المنتخب الليبي لكنه يخير العودة إلى أجواء البطولة الوطنية من بوابة فريق جوهرة الساحل.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد تعاقد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي لقيادة المنتخب الوطني لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، ولا يعرف بعد هل تم تجديد عقده أم لا، بعد انتهائه في شهر مارس الماضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتقادات حادة لترامب بسبب طبع اسمه على «شيكات المساعدات»
اقتصاد
بلاتر يلمح بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.. ويرشح أميركا أو اليابان
رياضة عالمية
ميسي يهدد ويصعد: إذا أردتم بقائي في برشلونة فليرحل الرئيس
رياضة عالمية
صعوبات في تعيين بديل لسلامة مع عرقلة مرشح الجزائر
ليبيا
«عدل الوفاق» تؤكد هروب 401 نزيل من سجن صرمان
ليبيا
يوناتان غراد: أميركا قد تحتاج إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي في ظل فيروس ...
دولى
«الدولية للطاقة» تتوقع انهيارا تاريخيا للطلب على النفط في 2020
اقتصاد
الصحة العالمية: «لا وقت نضيعه» و«الهم الوحيد» إنقاذ الأرواح من الوباء
دولى
«آي فون» تعتزم طرح طراز جديد في عز أزمة «كوفيد-19»
علوم وتكنولوجيا
حفل هاني شاكر «لايف» على قناة وزراة الثقافة المصرية
ثقافة وفن
اليابان تقدم للمتزوجين شققا للتصدي لخطر «الطلاق الوبائي»
منوعات
نوال الزغبي تغني تتر «سلطانة المعز» لغادة عبدالرازق
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تايلاند تحمي المواليد الجدد بواقيات للوجه