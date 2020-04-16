هل يتخلى البنزرتي عن قيادة المنتخب الوطني؟

المدير الفني لمنتخب ليبيا، التونسي فوزي البنزرتي (أرشيفية : المركز الإعلامي)

كشفت تقارير صحفية أن الهيئة المديرة للنجم الساحلي تسعى لخوض مفاوضات رسمية مع المدرب فوزي البنزرتي.

وذكر موقع «تونس الرقمية» على «فيسبوك» أن الهيئة تتفاوض مع البنزرتي، لقيادة الفريق الأول خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وتعويض رحيل المدرب قيس الزواغي.

ويرتبط البنزرتي حاليا بعقد مع المنتخب الليبي لكنه يخير العودة إلى أجواء البطولة الوطنية من بوابة فريق جوهرة الساحل.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد تعاقد مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي لقيادة المنتخب الوطني لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، ولا يعرف بعد هل تم تجديد عقده أم لا، بعد انتهائه في شهر مارس الماضي.