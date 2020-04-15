تعرف على الحلقة الثالثة لقناة «بيدق سالك» لتعليم الشطرنج

مدرب الشطرنج، هاشم النعمي. (أرشيفية : إنترنت)

أكد حكم ومدرب الشطرنج، هاشم النعمي، أن الحلقة الثالثة لقناة «بيدق سالك»، لتعليم الشطرنج على «يوتيوب»، تضمنت التعريف برقعة الشطرنج، التي تتكون من 64 مربعًا، منها 32 باللون الأبيض ومثلها باللون الأسود، ومن 8 أعمدة رئيسية، و8 صفوف أفقيه.

وأضاف في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الحلقة تضمنت أيضًا شرحًا للمادة الثانية من القانون، وهي الوضع الابتدائي لقطع الشطرنج، وأيضًا التعرف على قطع الشطرنج، وأهمها الملك، ويليه الوزير = 9 درجات والقلعة 5 درجات والفيل 3 درجات والحصان 3 درجات والبيادق.

يشار إلى أن قناة «بيدق سالك» لتعليم الشطرنج على «يوتيوب» تهدف لنشر اللعبة بطريقة علمية وثقافية مبسطة أطلقها فريق بيدق سالك بقياده الحكم والمدرب هاشم النعمي.

والحلقات تتضمن التعريف بلعبة الشطرنج وحلقات «كش ملك»، وحلقات للنقلات غير العادية من التثبيت والترقية والأمل بالتجاوز، بالإضافة إلى حلقات لتعليم الشطرنج للأطفال بطريقة سهلة وميسرة، وأيضًا حلقات على التكتيك والاستراتيجيات والنهائيات.

ويضم فريق العمل بهذه القناة المحاضر والمونتاج هاشم النعمي، والأمور القانونية عمر الفرجاني، والتدقيق اللغوي ميلاد الفيتوري والتصميم محمد بن حميد.