فوز ليبيين في مسابقة «الطائرة» عبر الإنترنت

فوز ليبيين في مسابقة «الطائرة» عبر الإنترنت (فيسبوك)

أكد مصدر باللجنة المنظمة لمسابقة الكرة الطائرة عبر الإنترنت لـ«بوابة الوسط» أن عملية السحب على جائزة المسابقة الرابعة أسفرت عن فوز الليبيين هشام حسين وخالد المريمي. وأضاف المصدر أن المسابقة الرابعة شهدت 45 مشاركا توصل 15 منهم للإجابة الصحيحة.



قائمة الفائزين ضمت أسماء الفائزين في المسابقة «1» سمير بن موسى، ويوسف البرهمي المصري، والمسابقة «2» طارق خلف «ليبيا» وسعيد جمعة «عمان» وعبداللطيف متولي «مصر»، والمسابقه «3» محمد أحمد عبدالسلام «ليبيا» والعماري نوفل «المغرب» ومحمد شكلاوون «ليبيا» وهشام حسين وخالد المريمي «ليبيا».