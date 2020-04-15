300 مشارك في بوكسينغ «قتال الظل»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 15 أبريل 2020, 01:06 مساء
جانب من منافسات البوكسينغ في ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الاتحاد العربي لرياضات الكيك بوكسينغ، عبر صفحته أن بطولة العرب فرع «قتال الظل» ستنطلق عبر الإنترنت، التي من المنتظر أن تشهد إقبالا كبيرا، حيث تم تسجيل 300 مشارك من مختلف الدول العربية، على أن يكون استمرار فتح باب التسجيل متواصلا حتى غدا الجمعة.

وفي سياق متصل تواصل اللجنة المنظمة البطولة ولجنة الحكام اجتماعاتها عبر الإنترنت، وانتهت من وضع القواعد الخاصة بالمسابقات بصيغتها النهائية، كذلك اعتماد النظام الإلكتروني الذي سيستخدم من قبل الحكام وتحديد مهام اللجان المساندة المشكلة في عديد الدول العربية.

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