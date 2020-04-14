عمار يناشد المسؤولين واتحاد الملاكمة مساندة «دوكو»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 11:21 مساء
المدرب عبدالحكيم والملاكم عصام. (إنترنت)

طلب مدرب الملاكمة الليبي عبدالحكيم عمار، من رئيس هيئة الشباب والرياضة بشير القنطري، ورئيس الأولمبية الليبية، جمال الزروق، ورئيس الملاكمة الليبي، يوسف البهلول، ضرورة التدخل السريع ومساعدة ملاكم المنتخب الليبي عصام دوكو.

ويمر الملاكم الليبي بظروف صعبة، حيث يحتاج إلى تدخل جراحي وإجراء عملية مستعجلة على الأنف بإحدى المصحات الليبية، بسبب تعرضه إلى إصابة في أنفه خلال مشاركته في بطولة أفريقيا التي أُقيمت أخيرًا بالسنغال.

يذكر أن عصام دوكو، 21 عامًا، أحد ملاكمي الاتحاد العسكري وسجله حافل بالانتصارات محليا، 14 مباراة دون خسارة، وبطل ليبيا للهواة ونصف الاحتراف.

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