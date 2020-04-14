تواصل حملة «إحنا معاكم» برعاية «الأولمبية الليبية»

حملة «إحنا معاكم» تتواصل برعاية اللجنة الأولمبية الليبية (فيسبوك)

تتواصل هذه الأيام حملة «إحنا معاكم» برعاية اللجنة الأولمبية الليبية وينفذها كل من الاتحاد الليبي للرماية بالتعاون مع نادي «نجوم قرقارش» وفريق العمل التطوعي بقرقارش.

بدأ أمس الإثنين تعقيم المواقع الجمركية بالتنسيق مع لجنة الأزمة بمصلحة الجمارك، وكانت البداية بإدارة المصلحة بمنطقة الظهرة، وفقًا لما كشفته صفحة اللجنة الأولمبية الليبية.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للرماية، عادل قريش، إن «الحملة ستتواصل حتى تغطية كافة المواقع الجمركية»، مشيرًا إلى أن تعقيم الجهات والمكاتب التابعة لمصلحة الجمارك يأتي استمرارًا لحملة «إحنا معاكم» التي استهدفت تعقيم عدد من المراكز والوحدات الإدارية في عدة بلديات للوقاية من فيروس «كورونا»، وتقدم قريش بشكره لكل مَن ساهم في تسهيل عمل شباب الحملة.

حملة «إحنا معاكم» تتواصل برعاية اللجنة الأولمبية الليبية (فيسبوك)