تواصل حملة «إحنا معاكم» برعاية «الأولمبية الليبية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 03:56 مساء
حملة «إحنا معاكم» تتواصل برعاية اللجنة الأولمبية الليبية (فيسبوك)

تتواصل هذه الأيام حملة «إحنا معاكم» برعاية اللجنة الأولمبية الليبية وينفذها كل من الاتحاد الليبي للرماية بالتعاون مع نادي «نجوم قرقارش» وفريق العمل التطوعي بقرقارش.

بدأ أمس الإثنين تعقيم المواقع الجمركية بالتنسيق مع لجنة الأزمة بمصلحة الجمارك، وكانت البداية بإدارة المصلحة بمنطقة الظهرة، وفقًا لما كشفته صفحة اللجنة الأولمبية الليبية.

وقال رئيس الاتحاد الليبي للرماية، عادل قريش، إن «الحملة ستتواصل حتى تغطية كافة المواقع الجمركية»، مشيرًا إلى أن تعقيم الجهات والمكاتب التابعة لمصلحة الجمارك يأتي استمرارًا لحملة «إحنا معاكم» التي استهدفت تعقيم عدد من المراكز والوحدات الإدارية في عدة بلديات للوقاية من فيروس «كورونا»، وتقدم قريش بشكره لكل مَن ساهم في تسهيل عمل شباب الحملة.

حملة «إحنا معاكم» تتواصل برعاية اللجنة الأولمبية الليبية (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يوضح موقفه من إقالة الطبيب أنتوني فاوتشي ويفتح جبهة خلاف مع وسائل إعلام
دولى
«فرانس برس»: أكثر من 120 ألف وفاة في العالم بفيروس «كورونا المستجد»
دولى
منظمات حقوقية تدعو قطر وعمان والإمارات السماح بتطبيقات مكالمات الصوت والفيديو
دولى
الصين تعلن شفاء عبداللطيف أول لاعب مصاب بفيروس كورونا
رياضة عالمية
حلاق متنقل يقدم خدماته للسكان المحجوزين بسبب كورونا
منوعات
شرفات برلين تتحول إلي معرض للأعمال الفنية
ثقافة وفن
تعرف على سيارة «كيا» الشبابية الجديدة
سيارات
الهند: أقصر امرأة في العالم تجوب الشوارع للتشجيع على الحجر
منوعات
تسجيل 1509 وفيات بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
باشاغا يكلف مديرين جديدين للأمن في صبراتة وصرمان
ليبيا
توتنهام: الانتصار على نيمار شرط رحيل كين لريال مدريد
رياضة عالمية
إنتر يعاند مع إيكاردي ويمنح سان جيرمان ضوءًا أخضر لدفع 70 مليون يورو
رياضة عالمية
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«ختم أحمر» صغير يحول دون عمل يابانيين كثر من المنزل