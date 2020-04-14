استئناف العمل لاستكمال صالة كرة الطاولة ببنغازي

استئناف العمل لاستكمال صالة كرة الطاولة ببنغازي (فيسبوك)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة تنس الطاولة، محمد أبوسيف الدعيكي، أنه تقرر استئناف العمل لاستكمال الصالة الرياضية للعبة كرة الطاولة بمدينة بنغازي وإتمام التشطيبات النهائية، بحسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية الليبية.

كما أكد الدعيكي وصول كافة المعدات والتجهيزات المطلوبة، مشيرًا إلى الحرص على اتخاذ كافة التدابير الوقائية ضد فيروس «كورونا» اثناء القيام بهذه الأعمال.

وعاش اتحاد تنس الطاولة الليبي قبل أزمة «كورونا» أزمة خلاف أخرى، حيث أطلق رئيس الاتحاد الليبي السابق للتنس جلال حريز مبادرة مصالحة بين أسرة اللعبة المعروفة باسم كرة الطاولة عبر الأولمبية الليبية وتحت رعايتها.

وتركزت المبادرة في عدة نقاط من بينها استمرار الاتحاد الذي يترأسه وقتها محمد أبوسيف في عمله واعتماد الأندية المتواجدة في الاتحادين في جمعية عمومية واحدة، وإلغاء أية عقوبات صدرت على اللاعبين والمدربين والمسؤولين والحكام.

وشهدت السنوات الماضية تنافسًا وصراعًا قويًّا بين محمد أبوسيف ورئيس الاتحاد الموازي جلال حريز، وكان لها تأثير سلبي على المستوى الفني للعبة من خلال النتائج المسجلة في المشاركات الخارجية.