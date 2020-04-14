«هيرتا برلين» يعلن ضم الليبي إسماعيل الزايدي

«هيرتا برلين» يتعاقد مع إسماعيل الزايدي (صفحة المحترفين الليبيين عبر «فيسبوك»)

تعاقدت ادارة نادي «هيرتا برلين» الألماني رسميًّا مع اللاعب الليبي إسماعيل الزايدي ليكون لاعبًا بفريق كرة القدم داخل الصالات في أول تجربة احترافية له في الدوري الألماني لكرة القدم داخل الصالات.

الزايدي كان يلعب في نادي «الوحدة» في الزنتان قبل أن ينتقل إلى ألمانيا، كما سبق لفريق «هيرتا برلين» لكرة القدم داخل الصالات أن تعاقد مع اللاعب الليبي المحترف أحمد رقبة، وفقًا لما كشفته صفحة المحترفين الليبيين عبر «فيسبوك».

تحظى كرة القدم داخل الصالات باهتمام واسع في ليبيا على صعيد الأندية والمنتخبات، حيث عاد المنتخب إلى الواجهة في التصنيف الدولي لمنتخبات كرة القدم الخماسية بعد غياب.

يأتي المنتخب الليبي في صدارة تصنيف المنتخبات الأفريقية والعربية بشكل دائم، كما يدخل في التصنيفات المتقدمة الصادرة عن الاتحاد الدولي «فيفا» بجانب منتخبات عملاقة بحجم إسبانيا والبرازيل وروسيا وإيطاليا والأرجنتين.

يذكر أن المنتخب الليبي نجح في الوصول إلى كأس أفريقيا وكذلك كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات في مناسبات عدة.