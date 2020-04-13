رامي عمار يتوج بشطرنج «الزم بيتك» للمرة الثالثة

لاعب الشطرنج رامي عمار. (إنترنت)

توج اللاعب رامي عمار تصنيف 2205 ببطولة شطرنج الزم بيتك، للمرة الثالثة بعد فوزه البارحة بطلًا النسخة 24 برصيد 34 نقطة.

وجاء ثانيًا اللاعب مهند الهلاوي تصنيف 2078 برصيد 34 نقطة وثالثًا عبدالرحيم سهل تصنيف 2041 برصيد 29 نقطة. وشهدت النسخة 24 مشاركة 33 لاعبًا.

يذكر أن بطولة شطرنج (الزم بيتك) مصنفه وتقام كل ليله عبر الإنترنت وبنظام الشطرنج الخاطف.

ويتصدر قائمة المتوجين طلعت زينهم بأربع تتويجات ويلاحقه رامي عمار بثلاثة تتويجات ويلاحقهما ستة شطرنجيين توجوا باللقب لمرتين وهم علاء الشريف وهاشم النعمي ومحمد القمودي وعماد مادي وعبدالعزيز ناجي وعبدالرحيم سهل.

وتوج خمسة شطرنجيين لمرة واحدة وهم سراج بركه ومحمد كرناف وميلاد الفيتوري ومجدي جموم وحسام غليو .