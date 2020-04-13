رامي عمار يتوج بشطرنج «الزم بيتك» للمرة الثالثة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 13 أبريل 2020, 07:48 مساء
لاعب الشطرنج رامي عمار. (إنترنت)

توج اللاعب رامي عمار تصنيف 2205 ببطولة شطرنج الزم بيتك، للمرة الثالثة بعد فوزه البارحة بطلًا النسخة 24 برصيد 34 نقطة.

وجاء ثانيًا اللاعب مهند الهلاوي تصنيف 2078 برصيد 34 نقطة وثالثًا عبدالرحيم سهل تصنيف 2041 برصيد 29 نقطة. وشهدت النسخة 24 مشاركة 33 لاعبًا.

يذكر أن بطولة شطرنج (الزم بيتك) مصنفه وتقام كل ليله عبر الإنترنت وبنظام الشطرنج الخاطف.

ويتصدر قائمة المتوجين طلعت زينهم بأربع تتويجات ويلاحقه رامي عمار بثلاثة تتويجات ويلاحقهما ستة شطرنجيين توجوا باللقب لمرتين وهم علاء الشريف وهاشم النعمي ومحمد القمودي وعماد مادي وعبدالعزيز ناجي وعبدالرحيم سهل.

وتوج خمسة شطرنجيين لمرة واحدة وهم سراج بركه ومحمد كرناف وميلاد الفيتوري ومجدي جموم وحسام غليو .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية ترجح إمكانية تعليق «التراويح» في حال استمرت أزمة «كورونا»
عربى
«رويترز»: اتفاق «أوبك» على أكبر خفض للإنتاج يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا
اقتصاد
إعلان نتائج تحليل 14 حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في المنطقة الشرقية
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: إما تسوية الأوضاع أو اللجوء لـ«فيفا»
رياضة محلية
جونسون يؤكد أن حالته كانت لتتدهور في أي لحظة خلال وجوده في المستشفى
دولى
«خارجية الوفاق» تعلن إجراءات لمعالجة أوضاع العالقين في تونس ومصر وتركيا
ليبيا
بريطانيا ستمنح الدول النامية 200 مليون جنيه استرليني لمواجهة «كورونا»
اقتصاد
1920 وفاة بـ«كورونا» في أميركا خلال 24 ساعة
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
ليبيا
صنع الله: غلق أنبوب الغاز بسيدي السائح عمل إجرامي ويجب أن ينتهي في الحال
ليبيا
أسرة الراحل محمود جبريل توجه رسالة شكر لكل من واساها في الفقيد
ليبيا
كيف تستعد العيادات المجمعة والعناصر الطبية للتعامل مع وباء «كورونا»؟
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أغرب طريقة لمعاقبة منتهكي تدابير العزل