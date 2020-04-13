22 مشاركا يترقبون السحب على جائزة الكرة الحديدية الرابعة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 13 أبريل 2020, 04:08 مساء
جانب من منافسات سابقة في الكرة الحديدية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد أمين عام الاتحاد الليبي للكرة الحديدية محمود الطويل في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين أن 22 مشاركا توصلوا للإجابة الصحيحة على أسئلة الكرة الحديدية الرابعة عبر الإنترنت وسيدخلون اليوم في عملية السحب لاختيار الفائز بالجائزة.

المتفوقون من مدينة هون محمد عبدالمطلب ومحمد ميلاد عبدالجبار الصالحين وفاطمة بشير ومجد أسامة ومروان الصالحين ومنيه فتحي وعبدالمطلب عكاشة وعبدالله بشير وأسامة ميلاد وحمزه عكاشة وهدى محمد، ومن طرابلس عبدالمعز طه ومهاب كريش وطه الزنتوتي ومحمد العقبي وعبدالمهيمن الزنتوتي، ومن غدامس محمد الثني ومعاذ الموفق وعدنان باعيسى وإبراهيم الحاجي ومن الزنتان مصطفى الشريدي.

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