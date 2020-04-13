التايكوندو الليبي ينطلق بتحدي «البومزا» رغم «كورونا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 13 أبريل 2020, 03:24 مساء

أكد عضو اللجنة التسييرية لاتحاد التايكوندو الموازي محمد بيت المال، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين، أن اللجنة التسييرية أطلقت بطولة «تحدي البومزا» للتايكوندو عبر الإنترنت للحفاظ على سلامة الرياضيين والحد من التجمعات والتنقلات كإجراءات وقائية خلال فترة الحجر الصحي للحد من انتشار وباء فيروس «كورونا» الذي جمد الأنشطة الرياضية في جميع دول العالم.

وأضاف بيت المال أن المشاركة ستكون مفتوحة لجميع الأعمار من خلال فيديوهات في أساليب «البومزا» لا تتجاوز دقيقة واحدة ودون مونتاج أو مؤثرات صوتية، على أن يعرِّف اللاعب بنفسه في بداية الفيديو.

وأكمل بيت المال قائلاً: «تستقبَل فيديوهات المشاركين على صفحة اللجنة التسييرية في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، كما تم تشكيل لجنة فنيه لتقييم أداء اللاعبين، وسيتم إعلان النتائج في فيديو خاص يعرض مباشرة على صفحة اللجنة عبر فيسبوك، وأن التسييرية خصَّصت جوائز للمتفوقين في مختلف الفئات».

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